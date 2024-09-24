Gram Altında Her Gün Yeni Bir Rekor: Pazartesi Rekoru Salı Günü Geçildi
Gram Altında Her Gün Yeni Bir Rekor: Pazartesi Rekoru Salı Günü Geçildi
Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları her gün rekor tazelemeye başladı. Pazartesi günü 'rekor' haberimizin ardından 24 saat sonra altında yeni rekor yaşandı.
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Pazartesi sabahı 2887 TL olan gram altın fiyatı için rekor haberleri gazetelerdeki yerini almadan altın bu sabah yeni bir rekora imza attı.
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Gram altın bu sabah piyasaların açılışıyla yukarı yönlü grafiğine devam etti ve 2900 TL'ye ulaştı.
Çeyrek altın 5 bin TL sınırına dayanırken cumhuriyet altını da 20 bin TL sınırlarında seyrediyor.
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