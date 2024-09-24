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Gram Altında Her Gün Yeni Bir Rekor: Pazartesi Rekoru Salı Günü Geçildi

Gram Altında Her Gün Yeni Bir Rekor: Pazartesi Rekoru Salı Günü Geçildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
24.09.2024 - 11:25

Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları her gün rekor tazelemeye başladı. Pazartesi günü 'rekor' haberimizin ardından 24 saat sonra altında yeni rekor yaşandı.

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Pazartesi sabahı 2887 TL olan gram altın fiyatı için rekor haberleri gazetelerdeki yerini almadan altın bu sabah yeni bir rekora imza attı.

Pazartesi sabahı 2887 TL olan gram altın fiyatı için rekor haberleri gazetelerdeki yerini almadan altın bu sabah yeni bir rekora imza attı.

Gram altın bu sabah piyasaların açılışıyla yukarı yönlü grafiğine devam etti ve 2900 TL'ye ulaştı.

Gram altın bu sabah piyasaların açılışıyla yukarı yönlü grafiğine devam etti ve 2900 TL'ye ulaştı.

Çeyrek altın 5 bin TL sınırına dayanırken cumhuriyet altını da 20 bin TL sınırlarında seyrediyor.

Çeyrek altın 5 bin TL sınırına dayanırken cumhuriyet altını da 20 bin TL sınırlarında seyrediyor.

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