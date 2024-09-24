Cevdet Yılmaz Açıkladı: Borsa ve Kripto Para Vergisi İptal

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek’in gelmesi sonrasında Meclis’ten çıkarılan vergi paketiyle birçok kalemde vergi artışı yapılmıştı. Borsa işlemlerinden ve kripto para yatırımlarında da vergi alınacağı iddiası ise çok konuşulmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, borsa ve kripto para ile ilgili vergi çalışmalarının olmadığını söyledi.