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Cevdet Yılmaz Açıkladı: Borsa ve Kripto Para Vergisi İptal

Cevdet Yılmaz Açıkladı: Borsa ve Kripto Para Vergisi İptal

Borsa İstanbul
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.09.2024 - 17:58

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek’in gelmesi sonrasında Meclis’ten çıkarılan vergi paketiyle birçok kalemde vergi artışı yapılmıştı. Borsa işlemlerinden ve kripto para yatırımlarında da vergi alınacağı iddiası ise çok konuşulmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, borsa ve kripto para ile ilgili vergi çalışmalarının olmadığını söyledi.

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Meclis’ten geçen vergi paketiyle birlikte başta yurt dışı çıkış harcı olmak üzere birçok kalemde artışa gidilmişti.

Meclis’ten geçen vergi paketiyle birlikte başta yurt dışı çıkış harcı olmak üzere birçok kalemde artışa gidilmişti.

Bugün BloombergHT yayınına katılan Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, ikinci bir vergi paketi çalışmalarının olmadığını söyledi.

Bugün BloombergHT yayınına katılan Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, ikinci bir vergi paketi çalışmalarının olmadığını söyledi.

Yılmaz ayrıca, çok tartışılan borsa işlem vergisi ve kripto para vergisi gibi gündemleri olmadığını söyledi.

Yılmaz ayrıca, çok tartışılan borsa işlem vergisi ve kripto para vergisi gibi gündemleri olmadığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, borsada on binde 2, kripto paralarda ise on binde 4 olarak vergi almaya hazırlandığı iddia edilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, borsada on binde 2, kripto paralarda ise on binde 4 olarak vergi almaya hazırlandığı iddia edilmişti.

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