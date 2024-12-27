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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.12.2024 - 11:16

Doğanın korkutucu yüzüyle karşılaşmaya hazır mısınız? İşte insanların günlük hayatında karşılaştığı belgesel tadında anlar...

Kaynak

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1. ''Örümcekler iplerini nasıl yakalarlar''

1. ''Örümcekler iplerini nasıl yakalarlar''

2. ''Bir Eşek Arısı bir Tırtılı parçalayıp onu köfteye dönüştürüyor''

2. ''Bir Eşek Arısı bir Tırtılı parçalayıp onu köfteye dönüştürüyor''

3. ''Bahçemde dinlenirken sol kolumun üzerine düştü...''

3. ''Bahçemde dinlenirken sol kolumun üzerine düştü...''

4. ''Yeni yenen yılan balığı, uçuş sırasında bir balıkçılın boğazından dışarı çıkıyor''

4. ''Yeni yenen yılan balığı, uçuş sırasında bir balıkçılın boğazından dışarı çıkıyor''

5. ''Yosun büyümesini barındıran çürüyen omurlar''

5. ''Yosun büyümesini barındıran çürüyen omurlar''
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6. ''Bir Örümcek ve Kurbanı''

6. ''Bir Örümcek ve Kurbanı''

7. ''Şiddetli bir Yaws hastalığı olan bir gorilin kafatası''

7. ''Şiddetli bir Yaws hastalığı olan bir gorilin kafatası''

8. Piton ve Yarasa

8. Piton ve Yarasa

9. Paramparça

9. Paramparça

10. Yemeğini bitiremedi

10. Yemeğini bitiremedi
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11. Kanlı geyik izleri

11. Kanlı geyik izleri

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12. ''Altın Ağaç Yılanı Tokay Gecko'yu Düşürüyor (Preah khann, Siem Reap, Kamboçya)''

12. ''Altın Ağaç Yılanı Tokay Gecko'yu Düşürüyor (Preah khann, Siem Reap, Kamboçya)''

13. ''Kaplan Riddhi bir Sambar Geyiğini boğarak öldürüyor.''

13. ''Kaplan Riddhi bir Sambar Geyiğini boğarak öldürüyor.''
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14. Kuş artık yaşamıyor

14. Kuş artık yaşamıyor

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15. Frengi hastalığına yakalanmış babunların yüzleri

15. Frengi hastalığına yakalanmış babunların yüzleri

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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