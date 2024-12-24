Yeni Bir Araştırmaya Göre Köpekler Tuşlara Basarak İletişim Kurabiliyor! İyi de Nasıl?

Sosyal medyada düğme panelleriyle konuşan köpekleri izlemekten keyif alıyor musunuz? Özellikle Bunny isimli köpeğin viral videoları hala hafızalarda. Peki, bu sevimli görüntülerin ardında gerçekten bir iletişim var mı, yoksa Clever Hans etkisinin modern bir versiyonu mu söz konusu? Gelin bakalım!

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