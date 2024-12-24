Yeni Bir Araştırmaya Göre Köpekler Tuşlara Basarak İletişim Kurabiliyor! İyi de Nasıl?
Yeni Bir Araştırmaya Göre Köpekler Tuşlara Basarak İletişim Kurabiliyor! İyi de Nasıl?
Sosyal medyada düğme panelleriyle konuşan köpekleri izlemekten keyif alıyor musunuz? Özellikle Bunny isimli köpeğin viral videoları hala hafızalarda. Peki, bu sevimli görüntülerin ardında gerçekten bir iletişim var mı, yoksa Clever Hans etkisinin modern bir versiyonu mu söz konusu? Gelin bakalım!
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Bunny ve diğer düğme panelli köpekler, eğitmenlerinin yönlendirmeleriyle belirli kelimeleri temsil eden düğmelere basarak taleplerini iletiyor. Ancak bilim insanları, bunun gerçekten bilinçli bir iletişim mi yoksa bir tesadüf mü olduğunu anlamak için harekete geçti.
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California Üniversitesi, Prof. Federico Rossano liderliğinde yapılan araştırmada 152 köpeğin 21 ay boyunca düğme kullanımı izlendi. Toplamda 194.901 düğme basma kaydedildi ve bunların 56.676'sı birden fazla düğmenin kombinasyonuydu.
Köpeklerin düğmelere basma sıklığı ve kombinasyonları rastgele olmadığı sonucuna varıldı. Özellikle iki kelimelik kombinasyonların belirli bir mantık çerçevesinde oluştuğu görüldü.
Araştırma, köpeklerin düğmelere rastgele basmadığını ve bazı düğme kombinasyonlarının anlamlı olduğunu gösterdi. Örneğin, “Yemek” + “Ödül” veya “İsim” + “İstiyorum” gibi kombinasyonlar sıkça tekrarlandı.
Bilim insanları, köpeklerin bu düğmeleri yalnızca eğitmenlerinin tepkilerini taklit etmek için değil, gerçekten bir şeyler istemek veya bir durum bildirmek için kullandığını düşünüyor.
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Ancak bu durum, köpeklerin dilbilgisel yapıları anladığı anlamına gelmiyor. Dilin karmaşık unsurlarını (zamirler, fiiller vb.) henüz kavrayabildiklerine dair bir kanıt yok.
Prof. Rossano ve ekibi, bu çalışmanın köpeklerin düşünce dünyasına bir pencere açtığını belirtiyor. Araştırma, köpeklerin sadece eğitmenlerini takip etmekle kalmadığını, düğmeleri anlamlı bir şekilde kullanarak isteklerini ifade ettiğini gösteriyor.
Araştırmanın bir diğer ilginç bulgusu ise kaygı seviyeleriyle düğme kullanımı arasındaki ilişki. Daha kaygılı köpeklerin düğmeleri daha sık kullandığı gözlemlendi. Uzmanlar, köpeklerin çevreleri üzerinde kontrol hissi kazanma çabası olabileceğini düşünüyor.
Rossano ve ekibi, daha büyük veri setleriyle çalışmaya devam ediyor. Şu anda 10.000'den fazla katılımcı köpek ve sahipleri, düğme kullanımı verilerini paylaşmaya devam ediyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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