Günlük Alışkanlıklarına Göre Telefonun Ne Kadar Temiz?
Günlük Alışkanlıklarına Göre Telefonun Ne Kadar Temiz?
Telefonlarımız hayatımızın her anında yanımızda olan ayrılmaz parçalarımız. Ama söz konusu hijyen olunca onlara pek özen gösterdiğimiz söylenemez. Senin de günlük alışkanlıkların, telefonu kullanma şeklin ve daha pek çok konu telefon hijyenini etkiliyor. Söyle bakalım, telefonun gerçekten temiz mi değil mi?
İşte sana öğrenmen için harika bir fırsat! Haydi testi çöz, yanıtı gör! 😊
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1. Öncelikle telefon ekran koruyucunu ne sıklıkla değiştirdiğini söyle bakalım.
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2. Telefon ekranını düzenli olarak siler misin?
3. Peki ya kılıf, kılıfını çıkarıp telefonu temizleme gibi bir alışkanlığın var mı?
4. Mesela yemek yiyorsun telefonuna bildirim geldi, ne yaparsın?
5. Telefonunu başkalarına verdiğin olur mu?
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6. Telefonunu nasıl taşırsın?
7. Aşağıdaki durumlardan hangisinin başına gelmesi daha muhtemel?
8. Peki telefonunun hijyenine dair endişelerin var mı?
Senin telefonunun temizliği asla tartışma konusu değil.
9. Gayet temiz ve hijyenik bir telefonun var.
Telefon temizliğin ortalama.
Sen temizlik ne bilmiyorsun.
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