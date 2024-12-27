Günlük Alışkanlıklarına Göre Telefonun Ne Kadar Temiz?

Ama o da senden kaynaklı değil. Sen biraz kalabalık bir ortamdasın ya da evinde küçük çocuk var. Çünkü telefonuna sen iyi baksan da çevrendekiler iyi bakmıyor. Özellikle işin içine küçük çocuk girince işler bir anda pasaklı bir hal alabiliyor. Bu nedenle ne kadar özen göstersen de o telefon gün sonunda epey kirlenmiş oluyor. Ne diyelim, sana kolaylıklar! 💖