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Günlük Alışkanlıklarına Göre Telefonun Ne Kadar Temiz?

etiket Günlük Alışkanlıklarına Göre Telefonun Ne Kadar Temiz?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
27.12.2024 - 11:01

Telefonlarımız hayatımızın her anında yanımızda olan ayrılmaz parçalarımız. Ama söz konusu hijyen olunca onlara pek özen gösterdiğimiz söylenemez. Senin de günlük alışkanlıkların, telefonu kullanma şeklin ve daha pek çok konu telefon hijyenini etkiliyor. Söyle bakalım, telefonun gerçekten temiz mi değil mi?

İşte sana öğrenmen için harika bir fırsat! Haydi testi çöz, yanıtı gör! 😊

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1. Öncelikle telefon ekran koruyucunu ne sıklıkla değiştirdiğini söyle bakalım.

2. Telefon ekranını düzenli olarak siler misin?

3. Peki ya kılıf, kılıfını çıkarıp telefonu temizleme gibi bir alışkanlığın var mı?

4. Mesela yemek yiyorsun telefonuna bildirim geldi, ne yaparsın?

5. Telefonunu başkalarına verdiğin olur mu?

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6. Telefonunu nasıl taşırsın?

7. Aşağıdaki durumlardan hangisinin başına gelmesi daha muhtemel?

8. Peki telefonunun hijyenine dair endişelerin var mı?

Senin telefonunun temizliği asla tartışma konusu değil.

Çünkü sen temizliğe ve hijyene aşırı önem veriyorsun. Telefonunu düzenli olarak temizlemekle kalmıyor her güne uygun kılıf bile seçiyorsun. Ellerini düzenli yıkaman, kimselere telefonunu vermemen ve onu hassas şekilde taşıman bunun en büyük kanıtı. Bu nedenle gördüğümüz en ışıltılı telefon seninki olabilir. ✨

9. Gayet temiz ve hijyenik bir telefonun var.

Çünkü her şeyi yerinde ve zamanında yapıyorsun. Ellerinin ve parmaklarının kirli olmamasına dikkat ediyor, başkalarına telefonunu sık sık vermekten çekiniyorsun. Dolayısıyla telefonun öyle kirlenecek pek bir vakit bulmuyor. Düzenli olarak ekranı silmen ve kılıfı değiştirmen de elinde tertemiz bir telefon tutmanı sağlıyor. 🤗

Telefon temizliğin ortalama.

Ama o da senden kaynaklı değil. Sen biraz kalabalık bir ortamdasın ya da evinde küçük çocuk var. Çünkü telefonuna sen iyi baksan da çevrendekiler iyi bakmıyor. Özellikle işin içine küçük çocuk girince işler bir anda pasaklı bir hal alabiliyor. Bu nedenle ne kadar özen göstersen de o telefon gün sonunda epey kirlenmiş oluyor. Ne diyelim, sana kolaylıklar! 💖

Sen temizlik ne bilmiyorsun.

Çünkü telefonuna asla özen göstermiyorsun. Zaten senin telefon kullanma alışkanlığın da pek sağlıklı değil. Hatta biraz bağımlılık boyutuna ulaşmış olabilir. Nereye gitsen elinde telefonunu tutman, yemek yerken bile ekrana bakman durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Üstüne bir de telefonunu hiç ama hiç temizlemiyorsun. Bizce acilen bu kötü alışkanlıklarını düzeltmen ve kendine çeki düzen vermen gerek. 👀😘

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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