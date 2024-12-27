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Bunu da Gördük! Kayserili Bir Reçel Üreticisinin Yaptığı 'Sucuk Reçeli' Viral Oldu

Bunu da Gördük! Kayserili Bir Reçel Üreticisinin Yaptığı 'Sucuk Reçeli' Viral Oldu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
27.12.2024 - 10:58

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Kayseri, bu kez sıra dışı bir yiyecekle gündemde: sucuk reçeli! Yöresel lezzetleriyle ünlü şehir, zengin mutfak kültürüne bir yenisini daha ekledi. Görünümüyle klasik reçellerden oldukça farklı olan bu ürün, sosyal medyada hem ilgi çekti hem de esprili yorumların hedefi oldu.

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Kayseri’nin yerel bir reçel üreticisi tarafından satışa sunulan sucuk reçeli, görünümüyle ilk başta şaşırtıcı bulunarak mizahi yorumların hedefi oldu.

Kayseri’nin yerel bir reçel üreticisi tarafından satışa sunulan sucuk reçeli, görünümüyle ilk başta şaşırtıcı bulunarak mizahi yorumların hedefi oldu.

Birçok kişinin önyargıyla yaklaştığı sucuk reçeli, belki de denemeye değer bir lezzet olabilir! Siz bu sıra dışı reçeli dener miydiniz?

Birçok kişinin önyargıyla yaklaştığı sucuk reçeli, belki de denemeye değer bir lezzet olabilir! Siz bu sıra dışı reçeli dener miydiniz?

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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