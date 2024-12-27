Bunu da Gördük! Kayserili Bir Reçel Üreticisinin Yaptığı 'Sucuk Reçeli' Viral Oldu

Kayseri, bu kez sıra dışı bir yiyecekle gündemde: sucuk reçeli! Yöresel lezzetleriyle ünlü şehir, zengin mutfak kültürüne bir yenisini daha ekledi. Görünümüyle klasik reçellerden oldukça farklı olan bu ürün, sosyal medyada hem ilgi çekti hem de esprili yorumların hedefi oldu.