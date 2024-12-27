Seçtiğin Pastalara Göre Hassas mısın?
Seçtiğin Pastalara Göre Hassas mısın?
Herkesin aklında bir pasta tarifi vardır, belki de annenin ellerinden çıkan o eşsiz çikolatalı kek ya da büyükannenin geleneksel elma turtası. Pastaların seçimi, aslında senin hakkında ne kadar çok şey söylüyor olabilir? Pastaların dünyası, aslında kişiliğin hakkında bir dizi ipucu sunuyor.
Seçtiğin Pastalara Göre Hassas mısın?
Hazırsan;
Haydiii!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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