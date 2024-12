Seçtiğin Pastalara Göre Hassas mısın?

Duygusal dalgalanmalara karşı koyabilen, her türlü durumda sakinliğini koruyabilen biri olduğunu söyleyebilirim senin için. Hassasiyet, senin sözlüğünde pek yer bulmayan bir kavram. Zorlu durumlar karşısında bile çözüm odaklı düşünme yeteneğin, seni bu denli güçlü kılıyor. İşte bu yüzden sen, hassas biri değilsin diyebilirim. Her türlü zorluğa karşı göğüs geren, duygusal dalgalanmaları bir kenara bırakıp, mantığını ön planda tutan birisin. Bu özelliklerinle, her durumda soğukkanlılığını koruyabilen, güçlü bir karakterin var.