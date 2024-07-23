Linçlerden Sonra mı Geldi? Akın Akınözü'nün Annesinin Cenazesi İçin Tepkisiz Kalan Ebru Şahin'den Yeni Hamle
Linçlerden Sonra mı Geldi? Akın Akınözü'nün Annesinin Cenazesi İçin Tepkisiz Kalan Ebru Şahin'den Yeni Hamle
2. sayfanın haberine göre, geçtiğimiz Cumartesi günü 59 yaşındaki annesi oyuncu Özlem Akınözü'nü kanser yüzünden kaybeden Akın Akınözü cenaze sırasında görenlerin yüreğini burktu. Birçok ünlünün katıldığı cenaze töreninde geçmişteki rol arkadaşı Ebru Şahin'i göremeyenler ve sosyal medyadan başsağlığı dilemediğini fark edenler eleştiride bulunmuştu. Şahin'in Akınözü'nü arayarak başsağlığında bulunduğu öğrenildi.
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Oyuncu Akın Akınözü'nun uzun süredir kanser tedavisi gören 59 yaşındaki annesi Özlem Akınözü 20 Temmuz Cumartesi günü vefat etmişti.
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Geçtiğimiz gün Akınözü'nün annesini son yolculuğuna uğurlarken yaşadığı duygusal anlar görenlerin yüreğini burkmuştu.
Birçok ünlü ismin katıldığı cenazede Hande Erçel'in görülmesi ve gözyaşlarına boğulması fakat, Akınözü'nün 'Hercai' dizisindeki rol arkadaşı Ebru Şahin'in katılmaması dikkatleri üzerine çekmişti.
Dizi çekimleri sürerken, ikili arasında anlaşmazlıkların yaşandığı ve tansiyonun yükseldiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüş, bu gerilimli dönemde, aralarındaki sorunların etkileri set ortamına yansımış ve gelişmeler büyük bir merakla takip edilmişti. Şahin'in bu yüzden bu acı günde Akınözü'nü yalnız bıraktığı düşünülmüştü.
2. sayfanın haberine göre, Ebru Şahin'in Akın Akınözü’nün annesinin cenazesine katılmaması ve eleştirelerin hedefi olmasının nedeni setinin yoğun programı olduğu idda edildi. Edinilen bilgiye göre Ebru Şahin'in eski rol arkadaşını arayarak başsağlığı dilediği öğrenildi.
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Ben de " kimler girdi , kimler çıktı " diye belgesel kondu sandım