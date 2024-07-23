Linçlerden Sonra mı Geldi? Akın Akınözü'nün Annesinin Cenazesi İçin Tepkisiz Kalan Ebru Şahin'den Yeni Hamle

2. sayfanın haberine göre, geçtiğimiz Cumartesi günü 59 yaşındaki annesi oyuncu Özlem Akınözü'nü kanser yüzünden kaybeden Akın Akınözü cenaze sırasında görenlerin yüreğini burktu. Birçok ünlünün katıldığı cenaze töreninde geçmişteki rol arkadaşı Ebru Şahin'i göremeyenler ve sosyal medyadan başsağlığı dilemediğini fark edenler eleştiride bulunmuştu. Şahin'in Akınözü'nü arayarak başsağlığında bulunduğu öğrenildi.