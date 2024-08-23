Çocuğun Babasında Kalmasına Karar Verildi! Gökhan Çıra'nın İfadesi Alındı: Bakanlığın Talebi Reddedildi

Gökhan Çıra'nın kızıyla sosyal medyada paylaştığı fotoğraf, geniş bir tartışma yaratmış ve soruşturma başlatılmıştı. Ancak, yapılan incelemenin ardından önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma sonucunda, aile içinde herhangi bir olumsuz durumun olmadığı ve çocuğun Gökhan Çıra'da kalacağı belirtildi.