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Çocuğun Babasında Kalmasına Karar Verildi! Gökhan Çıra'nın İfadesi Alındı: Bakanlığın Talebi Reddedildi

Çocuğun Babasında Kalmasına Karar Verildi! Gökhan Çıra'nın İfadesi Alındı: Bakanlığın Talebi Reddedildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 16:07

Gökhan Çıra'nın kızıyla sosyal medyada paylaştığı fotoğraf, geniş bir tartışma yaratmış ve soruşturma başlatılmıştı. Ancak, yapılan incelemenin ardından önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma sonucunda, aile içinde herhangi bir olumsuz durumun olmadığı ve çocuğun Gökhan Çıra'da kalacağı belirtildi.

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2019 senesinde Selin Ciğerci ile evlenen ve taşıyıcı anne sayesinde kızları Selenay'ı kucağına alan eski futbolcu Gökhan Çıra günlerdir manşetlerden düşmüyor.

2019 senesinde Selin Ciğerci ile evlenen ve taşıyıcı anne sayesinde kızları Selenay'ı kucağına alan eski futbolcu Gökhan Çıra günlerdir manşetlerden düşmüyor.

Gökhan Çıra'nın kızıyla sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Fotoğraf, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından uygunsuz olarak değerlendirilirken, diğerleri ise paylaşımda herhangi bir art niyetin bulunmadığını öne sürmüştü.

Gökhan Çıra'nın kızıyla sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Fotoğraf, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından uygunsuz olarak değerlendirilirken, diğerleri ise paylaşımda herhangi bir art niyetin bulunmadığını öne sürmüştü.

Bunun üzerine, sosyal medya paylaşımları ve resimler nedeniyle aile yükümlülüğünün ihmali suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Bunun üzerine, sosyal medya paylaşımları ve resimler nedeniyle aile yükümlülüğünün ihmali suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Detaylardan burada bahsettik:

Gökhan Çıra yapılan yorumlara karşı geçtiğimiz saatlerde açıklama yapmış ve kızının biyolojik kızı olduğunu söyleyerek kendini savunmuştu.

Gökhan Çıra yapılan yorumlara karşı geçtiğimiz saatlerde açıklama yapmış ve kızının biyolojik kızı olduğunu söyleyerek kendini savunmuştu.

Gökhan Çıra'nın açıklamasının detaylarından burada bahsettik 👇

Gökhan Çıra'nın kızıyla sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafın ardından tartışmalar büyüyünce, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, konuya ilişkin endişeler ve kamuoyundaki tepkiler doğrultusunda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Bakanlık, fotoğrafla ilgili bir soruşturma açılmasını ve çocuğun geçici süreyle devlet koruması altına alınmasını talep etti.

Gökhan Çıra'nın kızıyla sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafın ardından tartışmalar büyüyünce, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, konuya ilişkin endişeler ve kamuoyundaki tepkiler doğrultusunda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Bakanlık, fotoğrafla ilgili bir soruşturma açılmasını ve çocuğun geçici süreyle devlet koruması altına alınmasını talep etti.
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Gökhan Çıra'nın kızıyla sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma kısa sürede sonuçlandı. Gazeteci Emrullah Erdinç, Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi'nin inceleme sonrası bakanlığın çocuğun geçici süreyle devlet koruması altına alınması talebini reddettiğini duyurdu.

Gökhan Çıra'nın kızıyla sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma kısa sürede sonuçlandı. Gazeteci Emrullah Erdinç, Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi'nin inceleme sonrası bakanlığın çocuğun geçici süreyle devlet koruması altına alınması talebini reddettiğini duyurdu.

Mahkemenin reddetme gerekçeleri şu şekilde açıklandı:

  • Gökhan Çıra'nın çocuğa bakma konusunda istekli olması,

  • Ailenin maddi ve manevi durumunun çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olması,

  • Aynı hanedeki babaanne ve dedenin uygun ebeveynlik becerilerine sahip olması,

  • Hane içerisinde herhangi bir olumsuz durumun bulunmaması,

    ● istismar ya da kötü muamele ile ilgili şikayet bulunmadığı gibi ailenin çocuğun bakımı için yeterli çabayı göstermesi

Mahkeme, sosyal inceleme raporlarından ailenin çocuğun bakımı için yeterli çabayı gösterdiğini belirterek, çocuğun üstün yararının gözetilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, çocuğun yaşı itibariyle aile sıcaklığı ve bakımına en çok ihtiyaç duyduğu dönemde olduğunu, kurum bakımına alınmasının psikolojik olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti. Bu nedenle, bakım tedbiri verilmesi yönündeki talebin reddine karar verildi.

Mahkeme, sosyal inceleme raporlarından ailenin çocuğun bakımı için yeterli çabayı gösterdiğini belirterek, çocuğun üstün yararının gözetilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, çocuğun yaşı itibariyle aile sıcaklığı ve bakımına en çok ihtiyaç duyduğu dönemde olduğunu, kurum bakımına alınmasının psikolojik olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti. Bu nedenle, bakım tedbiri verilmesi yönündeki talebin reddine karar verildi.

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