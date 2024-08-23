Çocuğun Babasında Kalmasına Karar Verildi! Gökhan Çıra'nın İfadesi Alındı: Bakanlığın Talebi Reddedildi
Çocuğun Babasında Kalmasına Karar Verildi! Gökhan Çıra'nın İfadesi Alındı: Bakanlığın Talebi Reddedildi
Gökhan Çıra'nın kızıyla sosyal medyada paylaştığı fotoğraf, geniş bir tartışma yaratmış ve soruşturma başlatılmıştı. Ancak, yapılan incelemenin ardından önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma sonucunda, aile içinde herhangi bir olumsuz durumun olmadığı ve çocuğun Gökhan Çıra'da kalacağı belirtildi.
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2019 senesinde Selin Ciğerci ile evlenen ve taşıyıcı anne sayesinde kızları Selenay'ı kucağına alan eski futbolcu Gökhan Çıra günlerdir manşetlerden düşmüyor.
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Gökhan Çıra'nın kızıyla sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Fotoğraf, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından uygunsuz olarak değerlendirilirken, diğerleri ise paylaşımda herhangi bir art niyetin bulunmadığını öne sürmüştü.
Bunun üzerine, sosyal medya paylaşımları ve resimler nedeniyle aile yükümlülüğünün ihmali suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Gökhan Çıra yapılan yorumlara karşı geçtiğimiz saatlerde açıklama yapmış ve kızının biyolojik kızı olduğunu söyleyerek kendini savunmuştu.
Gökhan Çıra'nın kızıyla sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafın ardından tartışmalar büyüyünce, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, konuya ilişkin endişeler ve kamuoyundaki tepkiler doğrultusunda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Bakanlık, fotoğrafla ilgili bir soruşturma açılmasını ve çocuğun geçici süreyle devlet koruması altına alınmasını talep etti.
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Gökhan Çıra'nın kızıyla sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma kısa sürede sonuçlandı. Gazeteci Emrullah Erdinç, Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi'nin inceleme sonrası bakanlığın çocuğun geçici süreyle devlet koruması altına alınması talebini reddettiğini duyurdu.
Mahkeme, sosyal inceleme raporlarından ailenin çocuğun bakımı için yeterli çabayı gösterdiğini belirterek, çocuğun üstün yararının gözetilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, çocuğun yaşı itibariyle aile sıcaklığı ve bakımına en çok ihtiyaç duyduğu dönemde olduğunu, kurum bakımına alınmasının psikolojik olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti. Bu nedenle, bakım tedbiri verilmesi yönündeki talebin reddine karar verildi.
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