Kucağında Bebek Pozu Başına Bela Oldu: Selin Ciğerci’nin Eski Eşi Gökhan Çıra Hakkında Soruşturma

Sosyal medyada tepki çeken bebekli fotoğraf ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra’nın ifadesinin alınmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında mağdur çocuğun bakımını sağlayan kişilerce bakımına devam edilmesi, mağdur çocuğun durumu ve gelişimine uygun düşecek şekilde Çocuk Mahkemesinden Danışmanlık Tedbiri istenmesine hükmedildi.

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