Kucağında Bebek Pozu Başına Bela Oldu: Selin Ciğerci’nin Eski Eşi Gökhan Çıra Hakkında Soruşturma
Kucağında Bebek Pozu Başına Bela Oldu: Selin Ciğerci’nin Eski Eşi Gökhan Çıra Hakkında Soruşturma
Sosyal medyada tepki çeken bebekli fotoğraf ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra’nın ifadesinin alınmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında mağdur çocuğun bakımını sağlayan kişilerce bakımına devam edilmesi, mağdur çocuğun durumu ve gelişimine uygun düşecek şekilde Çocuk Mahkemesinden Danışmanlık Tedbiri istenmesine hükmedildi.
Sabah’tan Oğuzhan Uysal’ın haberinin detayları… 👇
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Gökhan Çıra'nın Selin Ciğerci'yle beraber taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiğini iddia ettikleri kızı Selenay'la verilen poz sonrasında ortalık karıştı.
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Sosyal medyadaki tepkilerin ardından S.S.Ç isimli 2022 doğumlu küçük yaştaki çocuğun istismar edildiğine yönelik sosyal medya paylaşımları ve resimler nedeniyle aile yükümlülüğünün ihmali suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Çocuğun psikolojik ve sosyal gelişiminin olumsuz yönde etkileneceği düşünüldüğünden çocuk hakkında nihai karara varabilmek için aile hakkında detaylı bir sosyal inceleme süreci başlatılarak, çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesi talep edilmişti.
Bakırköy Cumhurıyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıktı. Sabah’ta yer alan habere göre; çocuk ve aile hakkında hazırlanan sosyal inceleme raporunda yer alan tespitler dikkate alınarak baba Gökhan Çıra’nın "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan ifadesinin alınmasına karar verildi.
Mağdur çocukla ilgili raporda belirtilen kaldığı evde bakımını sağlayan kişilerce bakımına devam edilmesi, mağdur çocuğun durumu ve gelişimine uygun düşecek şekilde Çocuk Mahkemesinden Danışmanlık Tedbiri istenmesine hükmedilirken, Gökhan Çıra hakkında bir sureliğine uzaklaştırılması Aile Mahkemesinden talep edilcek.
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Mağdur çocuk hakkında ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan raporların savcılığa gönderilmesi ve yeni rapor hazırlanacağını öğrenildi.
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