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Uraz Kaygılaroğlu'na Vergisini Tam Ödediği İçin Kadıköy Vergi Dairesi'nden Teşekkür Belgesi Verildi!

Uraz Kaygılaroğlu'na Vergisini Tam Ödediği İçin Kadıköy Vergi Dairesi'nden Teşekkür Belgesi Verildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 17:42

Kadıköy Vergi Dairesi, Uraz Kaygılaroğlu'na vergisini tam ödediği için teşekkür belgesi verdi.

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Kendine has tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, son dönemlerde sadece dizi projeleriyle değil, farklı alanlarda da kendini gösteriyor.

Kendine has tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, son dönemlerde sadece dizi projeleriyle değil, farklı alanlarda da kendini gösteriyor.

Geçtiğimiz aylarda sahnede erkek rol arkadaşıyla öpüştüğü için sosyal medyada tepki çeken Kaygılaroğlu günlerce gündemden düşmemişti hatırlarsanız.

Geçtiğimiz aylarda sahnede erkek rol arkadaşıyla öpüştüğü için sosyal medyada tepki çeken Kaygılaroğlu günlerce gündemden düşmemişti hatırlarsanız.

O haberin detaylarından bu yazımızda bahsetmiştik 👇

Sosyal medya paylaşımları ve canlandırdığı birbirinden farklı rolleriyle dikkatleri bir an olsun kaybetmeyen Uraz Kaygılaroğlu bu kez başka bir başarıyla adından bahsettirdi!

Sosyal medya paylaşımları ve canlandırdığı birbirinden farklı rolleriyle dikkatleri bir an olsun kaybetmeyen Uraz Kaygılaroğlu bu kez başka bir başarıyla adından bahsettirdi!

Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla goygoycuların diline düştü. Kaygılaroğlu, Kadıköy Vergi Dairesi tarafından vergisini tam ödediği için "Teşekkür Belgesi"ne layık görüldüğünü açıkladı.

Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla goygoycuların diline düştü. Kaygılaroğlu, Kadıköy Vergi Dairesi tarafından vergisini tam ödediği için "Teşekkür Belgesi"ne layık görüldüğünü açıkladı.

Kaygılaroğlu, aldığı belgeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Bugün, pek değerli Kadıköy Vergi Dairesi Müdürü ve Yardımcıları beni 'Teşekkür Belgesi' ile onurlandırdılar. Kendilerine ve tüm çalışanlarına ben de teşekkürü borç bilirim. Vatandaşlık görevimi yerine getirmenin gururu içerisindeyim' ifadelerini kullandı.

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