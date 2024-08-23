Uraz Kaygılaroğlu'na Vergisini Tam Ödediği İçin Kadıköy Vergi Dairesi'nden Teşekkür Belgesi Verildi!
Uraz Kaygılaroğlu'na Vergisini Tam Ödediği İçin Kadıköy Vergi Dairesi'nden Teşekkür Belgesi Verildi!
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Kendine has tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, son dönemlerde sadece dizi projeleriyle değil, farklı alanlarda da kendini gösteriyor.
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Geçtiğimiz aylarda sahnede erkek rol arkadaşıyla öpüştüğü için sosyal medyada tepki çeken Kaygılaroğlu günlerce gündemden düşmemişti hatırlarsanız.
Sosyal medya paylaşımları ve canlandırdığı birbirinden farklı rolleriyle dikkatleri bir an olsun kaybetmeyen Uraz Kaygılaroğlu bu kez başka bir başarıyla adından bahsettirdi!
Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla goygoycuların diline düştü. Kaygılaroğlu, Kadıköy Vergi Dairesi tarafından vergisini tam ödediği için "Teşekkür Belgesi"ne layık görüldüğünü açıkladı.
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