28 Eylül Günü Toprağa Verilen Ahu Tuğba'nın Geçmişte Katıldığı Bir Cenazedeki Sözleri Gündem Oldu
28 Eylül Günü Toprağa Verilen Ahu Tuğba'nın Geçmişte Katıldığı Bir Cenazedeki Sözleri Gündem Oldu
28 Eylül günü toprağa verilen Ahu Tuğba'nın geçmişte katıldığı bir cenazede ettiği sözler yeniden gündem oldu!
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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Ahu Tuğba ani vefatıyla herkesi şaşırtmış, ardından cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalara başlanmıştı.
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28 Eylül günü toprağa verilen Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'in sözleri yürekleri burkmuş, ayakta durmakta zorlanan kızı annesinin tabutundan bir an olsun ayrılmamıştı.
Geçmişte katıldığı bir cenazede "Bir varsın, bir yoksun Allah'ın takdiri. Dünyada en büyük olay gençlik ve sağlık, ne para ne pul hiçbir şeyin önemi yok." ifadelerini kullanan Ahu Tuğba bir kez daha yürekleri burktu.
Gelin o anlara birlikte bakalım👇
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