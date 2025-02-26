"Yok Artık" Diyeceksiniz: Halit Ergenç'le Fotoğraf Çekilen Hayranının Hürrem Sultan'a Benzerliği Şoke Etti!
"Yok Artık" Diyeceksiniz: Halit Ergenç'le Fotoğraf Çekilen Hayranının Hürrem Sultan'a Benzerliği Şoke Etti!
Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Sultan Süleyman rolüyle aklımızı başımızdan alan, şimdilerde de Kral Kaybederse dizisinde izlediğimiz Halit Ergenç, hayranıyla fotoğraf çektirdiği sırada kameralara yansıyan görüntülerle gündem oldu.
Meryem Uzerli'nin Hürrem Sultan'ı canlandırdığı ilk zamanlardaki haline birebir benzeyen hanımefendi göreni şaşırttı!
Gelin, detaylara beraber bakalım.
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Senelerdir hayatımızda olan, oyunculuğuyla da herkesi büyüleyen Halit Ergenç, kariyeri kadar sımsıcak aile yaşantısıyla gündem olan ünlülerimizden.
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Uzunca bir süre Londra'da kalıp dönmeyen ikili, işleri sebebiyle yakın zamanda Türkiye'ye dönüş yaptı.
Birkaç hafta önce de ana akıma döndü kendisi! Şimdilerde Ergenç ve peruğunu Kral Kaybederse dizisinde izliyoruz.
Ergenç'in bugün gündemimizde olmasının sebebi ise bir nevi nostalji yaşamış olmamız!
Geçtiğimiz saatlerde bir hayranıyla fotoğraf çektirdiği sırada görüntülenen Halit Ergenç gördüğüne kendi de şaşırdı.
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Gelin, beraber izleyelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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