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"Yok Artık" Diyeceksiniz: Halit Ergenç'le Fotoğraf Çekilen Hayranının Hürrem Sultan'a Benzerliği Şoke Etti!

"Yok Artık" Diyeceksiniz: Halit Ergenç'le Fotoğraf Çekilen Hayranının Hürrem Sultan'a Benzerliği Şoke Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.02.2025 - 23:30

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Sultan Süleyman rolüyle aklımızı başımızdan alan, şimdilerde de Kral Kaybederse dizisinde izlediğimiz Halit Ergenç, hayranıyla fotoğraf çektirdiği sırada kameralara yansıyan görüntülerle gündem oldu. 

Meryem Uzerli'nin Hürrem Sultan'ı canlandırdığı ilk zamanlardaki haline birebir benzeyen hanımefendi göreni şaşırttı!

Gelin, detaylara beraber bakalım.

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Senelerdir hayatımızda olan, oyunculuğuyla da herkesi büyüleyen Halit Ergenç, kariyeri kadar sımsıcak aile yaşantısıyla gündem olan ünlülerimizden.

Senelerdir hayatımızda olan, oyunculuğuyla da herkesi büyüleyen Halit Ergenç, kariyeri kadar sımsıcak aile yaşantısıyla gündem olan ünlülerimizden.

2006 yılında Binbir Gece Masalları dizisinde aşık olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 2009'da 'Sonsuza dek evet' demiş, şimdilerde masal gibi olan hayatlarına ilk adımı atmışlardı. Bu evlilikten üç çocukları olan çiftimiz, geçtiğimiz senelerde çocuklarının eğitimi için Londra'ya taşınmıştı.

Uzunca bir süre Londra'da kalıp dönmeyen ikili, işleri sebebiyle yakın zamanda Türkiye'ye dönüş yaptı.

Uzunca bir süre Londra'da kalıp dönmeyen ikili, işleri sebebiyle yakın zamanda Türkiye'ye dönüş yaptı.

Bergüzar Korel 'Annem Ankara' dizisiyle ekranlara dönerken Halit Ergenç de dönüşünün ilk çıkışını Netflix'te yayınlanan Adsız Aşıklar dizisiyle yapmıştı. Alışık olduğumuz rollerinden daha farklı bir karaktere hayat veren Ergenç, büyük övgü toplamış, dizi çok beğenilmişti.

Birkaç hafta önce de ana akıma döndü kendisi! Şimdilerde Ergenç ve peruğunu Kral Kaybederse dizisinde izliyoruz.

Birkaç hafta önce de ana akıma döndü kendisi! Şimdilerde Ergenç ve peruğunu Kral Kaybederse dizisinde izliyoruz.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun yeni projesi olan Kral Kaybederse oldukça iyi gidiyor. Budayıcıoğlu'nun Türk izleyicisinin üstünde bıraktığı etkiden midir dizinin muhteşem kadrosundan mı henüz bilemiyoruz fakat keyifler yerinde!

Ergenç'in bugün gündemimizde olmasının sebebi ise bir nevi nostalji yaşamış olmamız!

Halit Ergenç'in en hafızalara kazınan ve hayran bırakan rolü Muhteşem Yüzyıl'daki Sultan Süleyman rolüydü şüphesiz!

Meryem Uzerli'yle inanılmaz bir uyum yakalayarak tarihin en büyük aşklarından biri olan Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan aşkına hayat veren ikili ağızları resmen açık bırakmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde bir hayranıyla fotoğraf çektirdiği sırada görüntülenen Halit Ergenç gördüğüne kendi de şaşırdı.

Geçtiğimiz saatlerde bir hayranıyla fotoğraf çektirdiği sırada görüntülenen Halit Ergenç gördüğüne kendi de şaşırdı.

Kendisiyle fotoğraf çektirmek için gelen hanımefendinin Meryem Uzerli'nin Hürrem Sultan'ı canlandırırkenki haline benzerliği ağızları resmen açık bıraktı!

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Gelin, beraber izleyelim!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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