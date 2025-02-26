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Gossip Girl'e Georgina Sparks Rolüyle Damga Vuran Michelle Trachtenberg 39 Yaşında Hayatını Kaybetti

Gossip Girl'e Georgina Sparks Rolüyle Damga Vuran Michelle Trachtenberg 39 Yaşında Hayatını Kaybetti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.02.2025 - 21:55

Gossip Girl'e Georgina Sparks karakteriyle, yılların dizisi Buffy The Vampire Slayer'a ise Dawn Summers rolüyle damga vuran ünlü oyuncu Michelle Trachtenberg hayatını kaybetti. 

ABC News'un haberine göre ölüm yeri, zamanı ve sebebi henüz belirlenmeyen Trachtenberg'in vefat sebebinin yakın zamanda geçirdiği karaciğer naklinin ardından yaşadığı komplikasyonlar olabileceği düşünülüyor.

Kaynak: https://abcnews.go.com/GMA/Culture/bu...
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Bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu Michelle Trachtenberg hayatını kaybetti.

Bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu Michelle Trachtenberg hayatını kaybetti.

Son zamanlarda sağlık sorunları ve oldukça sağlıksız görünümüyle gündeme gelen Trachtenberg'in vefat haberi Hollywood camiasına sürpriz oldu.

Oyunculuğa henüz gencecik bir kızken başlayan Michelle Trachtenberg, ilk çıkışını Buffy The Vampire Slayer dizisiyle yapmıştı.

Oyunculuğa henüz gencecik bir kızken başlayan Michelle Trachtenberg, ilk çıkışını Buffy The Vampire Slayer dizisiyle yapmıştı.

İlk bölümü 1997'de yayınlanan Cnbc-e'nin efsane dizisi Buffy The Vampire Slayer'da Dawn Summers karakterine hayat vermişti.

Kendisinin hafızalara kazınmasına asıl sebep olan proje ise bir dönemin tüm genç kızlarını etkisi altına alan Gossip Girl'deki rolü olmuştu.

Kendisinin hafızalara kazınmasına asıl sebep olan proje ise bir dönemin tüm genç kızlarını etkisi altına alan Gossip Girl'deki rolü olmuştu.

Dizinin sürekli bir bela ve problem çıkaran sinsi fakat zeki karakteri Georgina Sparks'a hayat veren Trachtenberg, sinir olsak da sevmekten vazgeçemediğimiz karakterlerden biri olmuş, diziye bambaşka bir renk katmıştı.

Uzunca bir süre sektörden elini ayağını çeken oyuncu, son birkaç aydır belirgin kilo kaybı sebebiyle dikkat çekmişti.

Uzunca bir süre sektörden elini ayağını çeken oyuncu, son birkaç aydır belirgin kilo kaybı sebebiyle dikkat çekmişti.

Sosyal medya paylaşımları ve belirgin kilo kaybı nedeniyle hayranları arasında endişe yaratan Michelle Trachtenberg'in yakın zamanda karaciğer nakli olduğu biliniyordu.

ABC News'in haberine göre Michelle Trachtenberg, ne zaman olduğu belli olmamakla beraber 39 yaşında hayatını kaybetti.

ABC News'in haberine göre Michelle Trachtenberg, ne zaman olduğu belli olmamakla beraber 39 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncuya yakın kaynakların Trachtenberg'in karaciğer naklinin ardından sorun yaşadığını söylediği ve bu sebeple hayatını kaybetmesinin sebebinin bu olabileceği düşünülüyor. 

Şimdilik ne zaman, nerede ve neden öldüğü kesin belli olmayan oyuncunun ölümünde şüpheli bir durum olmadığı ve araştırılmayacağı da verilen bilgiler arasında.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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