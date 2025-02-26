Gossip Girl'e Georgina Sparks Rolüyle Damga Vuran Michelle Trachtenberg 39 Yaşında Hayatını Kaybetti
Gossip Girl'e Georgina Sparks Rolüyle Damga Vuran Michelle Trachtenberg 39 Yaşında Hayatını Kaybetti
Kaynak: https://abcnews.go.com/GMA/Culture/bu...
Gossip Girl'e Georgina Sparks karakteriyle, yılların dizisi Buffy The Vampire Slayer'a ise Dawn Summers rolüyle damga vuran ünlü oyuncu Michelle Trachtenberg hayatını kaybetti.
ABC News'un haberine göre ölüm yeri, zamanı ve sebebi henüz belirlenmeyen Trachtenberg'in vefat sebebinin yakın zamanda geçirdiği karaciğer naklinin ardından yaşadığı komplikasyonlar olabileceği düşünülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu Michelle Trachtenberg hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyunculuğa henüz gencecik bir kızken başlayan Michelle Trachtenberg, ilk çıkışını Buffy The Vampire Slayer dizisiyle yapmıştı.
Kendisinin hafızalara kazınmasına asıl sebep olan proje ise bir dönemin tüm genç kızlarını etkisi altına alan Gossip Girl'deki rolü olmuştu.
Uzunca bir süre sektörden elini ayağını çeken oyuncu, son birkaç aydır belirgin kilo kaybı sebebiyle dikkat çekmişti.
ABC News'in haberine göre Michelle Trachtenberg, ne zaman olduğu belli olmamakla beraber 39 yaşında hayatını kaybetti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın