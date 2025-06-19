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Koç Ailesine Damat Geliyor: Vehbi Koç'un Torunu İpek Kıraç'ın DJ Sevgilisi Sezer Uysal'a Onay Çıktı!

Koç Ailesine Damat Geliyor: Vehbi Koç'un Torunu İpek Kıraç'ın DJ Sevgilisi Sezer Uysal'a Onay Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.06.2025 - 13:59

Sosyetenin en bilinen ailelerinden Koç ailesi, yıllardır sadece iş dünyasında değil, özel hayatlarıyla da gündemden düşmüyor. Ailenin evlatlık kızı İpek Kıraç ise son dönemde yaşadığı aile içi gerilimler ve DJ Sezer Uysal ile olan aşkıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Sosyete ve magazin dünyası da İpek Kıraç'ın popüler DJ ile evlenme kararını merakla takip ediyor. Çiftin düğün hazırlıkları hızla devam ederken, Koç ailesinin bu evliliğe sıcak baktığı ortaya çıktı!

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Türkiye’nin en köklü ve güçlü ailelerinden Koç Ailesi, iş dünyasındaki büyük başarıları ve duruşlarıyla magazin gündeminde kendilerine yer edinmeye devam ediyor.

Türkiye’nin en köklü ve güçlü ailelerinden Koç Ailesi, iş dünyasındaki büyük başarıları ve duruşlarıyla magazin gündeminde kendilerine yer edinmeye devam ediyor.

Bu büyük ailenin yakın çevresinde yer alan ve ismi sıkça gündeme gelen isimlerden biri de İpek Kıraç.

İpek Kıraç, Koç ailesinin önemli figürlerinden Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç ve iş insanı İnan Kıraç’ın evlatlık edindiği kızları. Bu bağ sayesinde iş dünyasında ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol oynayan İpek Kıraç, duruşu ve özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

İpek Kıraç son zamanlarda ailesindeki çalkantılı ilişkilerle de gündeme geliyor. Kendisinin babası İnan Kıraç ile ilişkisi son yıllarda oldukça karmaşık ve gergin bir hal aldı.

İpek Kıraç son zamanlarda ailesindeki çalkantılı ilişkilerle de gündeme geliyor. Kendisinin babası İnan Kıraç ile ilişkisi son yıllarda oldukça karmaşık ve gergin bir hal aldı.

İpek Kıraç'ın annesi Suna Kıraç’ın 2020 yılında vefat etmesinin ardından ortalık iyice karışmıştı. Suna Kıraç, vefatından önce Koç Holding’deki hisselerini ve mal varlığını kızı İpek Kıraç’a bırakmak istemiş, ancak bu vasiyet aile içinde sorunlara yol açmıştı.

İnan Kıraç, annesinin vasiyetini kabul etmeyerek miras paylaşımı konusunda kızıyla anlaşmazlığa düştü. Üstelik 87 yaşında olan ismin Emine Alangoya ile evliliği de ciddi tartışmalara yol açmıştı. İpek Kıraç, babasının bu evliliğine itiraz ederek babasına vasi atanması için mahkemeye başvurmuştu.

Bununla kalmayıp, İpek Kıraç, babasının ikinci evliliğinin iptali için de dava açtı ve evlilik öncesi alınan sağlık raporunun sahte olduğunu iddia etti. İnan Kıraç ise bu süreçte İpek Kıraç’ı evlatlıktan reddettiğini açıkladı ve bazı hisselerin kendi üzerine tescil edilmesini talep etti.

İpek Kıraç'ın uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi DJ Sezer Uysal ile ilişkisi son zamanlarda magazin dünyasının ilgi odağı haline geldi.

İpek Kıraç'ın uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi DJ Sezer Uysal ile ilişkisi son zamanlarda magazin dünyasının ilgi odağı haline geldi.

İpek Kıraç, 2.7 milyar TL'lik servetiyle dünyanın en zengin bekarları arasında haliyle özel hayatı da merak konusu oluyor. Yaklaşık iki yıldır birlikte olan çiftin, Eylül ayında sürpriz bir şekilde evlenmeye hazırlandığı konuşuluyor.

İpek Kıraç’ın bu kararı sadece aşk hayatında değil, Koç ailesinde de yankı bulmuş durumda. Ailenin önemli isimlerinden Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç'un Sezer Uysal’ı sosyal medyada takip etmeye başlaması, çiftin ilişkisine aile tarafından onay verildiği yorumlarını güçlendirdi. Bu hareket, Koç ailesinin genç müzisyeni kabul ettiğinin güçlü bir işareti olarak algılandı!

Sezer Uysal, Bursa doğumlu ve Türkiye’nin elektronik müzik sahnesinde tanınan başarılı bir DJ. Genç yaşlarda müziğe başlayan Uysal, Mahmut Orhan gibi ünlü isimlerle dostluklarıyla da biliniyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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