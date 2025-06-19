Koç Ailesine Damat Geliyor: Vehbi Koç'un Torunu İpek Kıraç'ın DJ Sevgilisi Sezer Uysal'a Onay Çıktı!

İpek Kıraç'ın annesi Suna Kıraç’ın 2020 yılında vefat etmesinin ardından ortalık iyice karışmıştı. Suna Kıraç, vefatından önce Koç Holding’deki hisselerini ve mal varlığını kızı İpek Kıraç’a bırakmak istemiş, ancak bu vasiyet aile içinde sorunlara yol açmıştı.

İnan Kıraç, annesinin vasiyetini kabul etmeyerek miras paylaşımı konusunda kızıyla anlaşmazlığa düştü. Üstelik 87 yaşında olan ismin Emine Alangoya ile evliliği de ciddi tartışmalara yol açmıştı. İpek Kıraç, babasının bu evliliğine itiraz ederek babasına vasi atanması için mahkemeye başvurmuştu.

Bununla kalmayıp, İpek Kıraç, babasının ikinci evliliğinin iptali için de dava açtı ve evlilik öncesi alınan sağlık raporunun sahte olduğunu iddia etti. İnan Kıraç ise bu süreçte İpek Kıraç’ı evlatlıktan reddettiğini açıkladı ve bazı hisselerin kendi üzerine tescil edilmesini talep etti.