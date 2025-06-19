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Çene Hattındaki Değişim Gözlerden Kaçmadı: Afra Saraçoğlu'nun Yüzüne Yaptırdığı Estetik İşlem Dikkat Çekti!

Çene Hattındaki Değişim Gözlerden Kaçmadı: Afra Saraçoğlu'nun Yüzüne Yaptırdığı Estetik İşlem Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.06.2025 - 11:44

Yalı Çapkını’ndaki performansıyla büyük beğeni toplayan Afra Saraçoğlu, şimdi hem dijital projeler hem değer aldığı tanıtım filmiyle adından bahsettirmeye devam ediyor. Ancak bu kez konuşulan sadece kariyer adımları değil. Engin Akyürek'le tanıtım filmi yayınlanan Afra Saraçoğlu’nun yüzündeki değişim, özellikle çene hattındaki fark, dikkatlerden kaçmadı. Estetik iddiaları gündeme düştü!

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Yalı Çapkını’yla fırtınalar estiren Afra Saraçoğlu, hem ekran performansıyla hem de özel hayatındaki gelişmelerle gündemden düşmüyor.

Yalı Çapkını’yla fırtınalar estiren Afra Saraçoğlu, hem ekran performansıyla hem de özel hayatındaki gelişmelerle gündemden düşmüyor.

Genç yaşına rağmen birçok projede yer alan başarılı oyuncu, güzelliği, oyunculuğu ve aşk hayatıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri.

Afra Saraçoğlu'nun adı uzun süredir Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir’le anılıyordu. Dizideki uyumları ekranı aşınca, ikilinin gerçek hayatta da aşk yaşadığı iddiaları gündem olmuştu. Her ne kadar çift özel hayatları hakkında sessiz kalmayı tercih etse de, birlikte görüntülenmeleri ve tatil kareleri bu söylentileri güçlendirmişti. İkilinin dizinin final yapmasıyla aşkı da son bulmuştu.

Yalı Çapkını’nın ardından bir süre dinlenmeye çekilen oyuncunun yeni bir yapım için anlaşma aşamasında olduğu konuşulurken proje haberleri bir bir gelmişti.

Yalı Çapkını’nın ardından bir süre dinlenmeye çekilen oyuncunun yeni bir yapım için anlaşma aşamasında olduğu konuşulurken proje haberleri bir bir gelmişti.

Bu kez rotasını dijital platforma çeviren oyuncu, Disney+ için çekilen “Pera” adlı dizide başrolü Furkan Andıç'la paylaşıyor. İkilinin bu projede yeniden bir araya gelmesi, hayranlarını heyecanlandırırken Afra Saraçoğlu'nun sosyal medya paylaşımları da gündemden düşmüyor.

Son olarak saçlarını siyaha boyatmasıyla gündeme gelen Afra Saraçoğlu imaj değişikliğiyle adından bahsettirmişti.

O değişimden bahsetmiştik:

Yeni tanıtım filmiyle gündeme gelen Afra Saraçoğlu'nun yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı. Özellikle çene hattındaki keskinlik göze battı!

Yeni tanıtım filmiyle gündeme gelen Afra Saraçoğlu'nun yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı. Özellikle çene hattındaki keskinlik göze battı!

Afra Saraçoğlu, ekranlardan uzak kaldığı dönemde de boş durmuyor. Güzel oyuncu bu kez kamera karşısına bir dizi ya da film için değil, Türkiye’nin tanıtımı için geçti. 

Mayıs ayında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı #GoTürkiye projesi kapsamında çekilen özel tanıtım filminde Engin Akyürek ile birlikte yer aldı. Projeleri ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu'nun yüzündeki değişim dikkat çekti. Tanıtım filminde çene hattındaki belirgin farklılık takipçilerin gözünden kaçmadı. Estetik yaptırdığı iddiaları sosyal medyayı sardı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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