Çene Hattındaki Değişim Gözlerden Kaçmadı: Afra Saraçoğlu'nun Yüzüne Yaptırdığı Estetik İşlem Dikkat Çekti!
Yalı Çapkını’ndaki performansıyla büyük beğeni toplayan Afra Saraçoğlu, şimdi hem dijital projeler hem değer aldığı tanıtım filmiyle adından bahsettirmeye devam ediyor. Ancak bu kez konuşulan sadece kariyer adımları değil. Engin Akyürek'le tanıtım filmi yayınlanan Afra Saraçoğlu’nun yüzündeki değişim, özellikle çene hattındaki fark, dikkatlerden kaçmadı. Estetik iddiaları gündeme düştü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yalı Çapkını’yla fırtınalar estiren Afra Saraçoğlu, hem ekran performansıyla hem de özel hayatındaki gelişmelerle gündemden düşmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yalı Çapkını’nın ardından bir süre dinlenmeye çekilen oyuncunun yeni bir yapım için anlaşma aşamasında olduğu konuşulurken proje haberleri bir bir gelmişti.
Yeni tanıtım filmiyle gündeme gelen Afra Saraçoğlu'nun yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı. Özellikle çene hattındaki keskinlik göze battı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın