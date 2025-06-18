20 Yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun'un Son Paylaşımındaki Pozları ve Tarzı X Kullanıcılardan Eleştiri Topladı

Daha sonra “Kardeşlerim” dizisinin yanı sıra farklı projelerde de rol aldı ama asıl dikkat çeken işi, 2024 yılında Burak Deniz ile başrolü paylaştığı “Bir Gece Masalı” oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun’un paylaştığı Bir Gece Masalı, 3 Haziran 2025 tarihinde 35. bölümüyle ekranlara veda etti. Bu süreçte 33 yaşında olan Burak Deniz'le başrolü paylaşmasıyla eleştiri toplayan isim aynı zamanda 'yaşına uygun' giyinmediği ve abartılı bulunan makyajlarıyla eleştiri yağmuruna tutulmuştu.