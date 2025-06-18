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20 Yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun'un Son Paylaşımındaki Pozları ve Tarzı X Kullanıcılardan Eleştiri Topladı

20 Yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun'un Son Paylaşımındaki Pozları ve Tarzı X Kullanıcılardan Eleştiri Topladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.06.2025 - 17:39

Henüz 20 yaşında ama attığı her adımla gündem yaratmayı başarıyor! 'Kardeşlerim' dizisiyle yıldızını parlatan Su Burcu Yazgı Coşkun, hem oyunculuk performansıyla hem de özel hayatındaki paylaşımlarıyla sosyal medyanın ve magazin dünyasının gözdesi haline geldi. Son olarak Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı Bir Gece Masalı dizisiyle izleyici karşısına çıkan genç oyuncu, yine sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı birbirine kattı. Su Burcu Yazgı Coşkun'un pozları ve tarzı X kullanıcılarının eleştirisini topladı.

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Henüz 20 yaşında olmasına rağmen şimdiden ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Su Burcu Yazgı Coşkun aynı zamanda sosyal medyada sık sık gündem olan isimlerden biri.

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen şimdiden ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Su Burcu Yazgı Coşkun aynı zamanda sosyal medyada sık sık gündem olan isimlerden biri.

Su Burcu Yazgı Coşkun, genç yaşına rağmen ekranlarda adından söz ettiren bir isim olmaya devam ediyor. Asıl çıkışını 2019 yılında başlayan ve büyük ilgi gören “Kardeşlerim” dizisiyle yapan Coşkun canlandırdığı karakterle geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı ve adını duyurmayı başardı.

Su Burcu, oyunculuğuyla zaman zaman eleştiri çekmeye devam ederken kendisinin son dizisi ise bir hayli olay olmuştu.

Genç yaşına rağmen hem sosyal medyada hem de dizilerde konuşulmayı başaran Su Burcu, Bir Gece Masalı ile resmen kariyerinde bambaşka bir noktaya giriş yaptı.

Genç yaşına rağmen hem sosyal medyada hem de dizilerde konuşulmayı başaran Su Burcu, Bir Gece Masalı ile resmen kariyerinde bambaşka bir noktaya giriş yaptı.

Daha sonra “Kardeşlerim” dizisinin yanı sıra farklı projelerde de rol aldı ama asıl dikkat çeken işi, 2024 yılında Burak Deniz ile başrolü paylaştığı “Bir Gece Masalı” oldu. 

ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun’un paylaştığı Bir Gece Masalı, 3 Haziran 2025 tarihinde 35. bölümüyle ekranlara veda etti. Bu süreçte 33 yaşında olan Burak Deniz'le başrolü paylaşmasıyla eleştiri toplayan isim aynı zamanda 'yaşına uygun' giyinmediği ve abartılı bulunan makyajlarıyla eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Geçtiğimiz aylarda futbolcu Kenan Yıldız'la aşk yaşadığı iddialarına bulaşan Su Burcu Yazgı Coşkun son paylaşımıyla tepki çekti.

Geçtiğimiz aylarda futbolcu Kenan Yıldız'la aşk yaşadığı iddialarına bulaşan Su Burcu Yazgı Coşkun son paylaşımıyla tepki çekti.

Son dönemde Su Burcu Yazgı Coşkun’un sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar da magazin gündemine oturuyor. Genç yaşına rağmen 'olgun' bulunan tavırları ve tercih ettiği 'iddialı' kıyafetlerle dikkat çekmeye devam eden  20 yaşındaki oyuncu zaman zaman eleştirlerle karşılaşıyor.

Su Burcu Yazgı Coşkun'un sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda hem pozları hem de kıyafeti yaşının ötesinde bulundu! O pozlar X kullanıcılarının eleştirisini topladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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