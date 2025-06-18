20 Yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun'un Son Paylaşımındaki Pozları ve Tarzı X Kullanıcılardan Eleştiri Topladı
Henüz 20 yaşında ama attığı her adımla gündem yaratmayı başarıyor! 'Kardeşlerim' dizisiyle yıldızını parlatan Su Burcu Yazgı Coşkun, hem oyunculuk performansıyla hem de özel hayatındaki paylaşımlarıyla sosyal medyanın ve magazin dünyasının gözdesi haline geldi. Son olarak Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı Bir Gece Masalı dizisiyle izleyici karşısına çıkan genç oyuncu, yine sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı birbirine kattı. Su Burcu Yazgı Coşkun'un pozları ve tarzı X kullanıcılarının eleştirisini topladı.
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Henüz 20 yaşında olmasına rağmen şimdiden ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Su Burcu Yazgı Coşkun aynı zamanda sosyal medyada sık sık gündem olan isimlerden biri.
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Genç yaşına rağmen hem sosyal medyada hem de dizilerde konuşulmayı başaran Su Burcu, Bir Gece Masalı ile resmen kariyerinde bambaşka bir noktaya giriş yaptı.
Geçtiğimiz aylarda futbolcu Kenan Yıldız'la aşk yaşadığı iddialarına bulaşan Su Burcu Yazgı Coşkun son paylaşımıyla tepki çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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