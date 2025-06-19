Bir Deri Bir Kemik: Zayıflığıyla Sevenlerini Endişelendiren Derya Uluğ'dan Kilo Açıklaması Geldi!
Sesi ve sahneleri kadar kadar fiziğiyle de dikkat çeken Derya Uluğ, son paylaşımındaki zayıflığıyla dikkat çekti.
Ünlü şarkıcının sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflardaki görüntüsü hayranlarını endişelendirirken Uluğ'dan kısa sürede kilo açıklaması geldi.
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Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Derya Uluğ, son yıllarda listeleri kasıp kavuran hitleriyle yıldızını parlatmaya devam ediyor.
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Uluğ’un başına bela olan saplantılı bir hayranı, uzun süredir şarkıcıyı sosyal medya üzerinden rahatsız ediyordu.
Şarkıcı bu sefer de sosyal medya paylaşımında oldukça zayıf görünmesiyle gündeme geldi. “Bir deri bir kemik kaldı” yorumlarına açıklamayla yanıt veren Uluğ kilosu hakkında konuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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