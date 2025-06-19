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Bir Deri Bir Kemik: Zayıflığıyla Sevenlerini Endişelendiren Derya Uluğ'dan Kilo Açıklaması Geldi!

Bir Deri Bir Kemik: Zayıflığıyla Sevenlerini Endişelendiren Derya Uluğ'dan Kilo Açıklaması Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.06.2025 - 12:52

Sesi ve sahneleri kadar kadar fiziğiyle de dikkat çeken Derya Uluğ, son paylaşımındaki zayıflığıyla dikkat çekti.

Ünlü şarkıcının sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflardaki görüntüsü hayranlarını endişelendirirken Uluğ'dan kısa sürede kilo açıklaması geldi.

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Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Derya Uluğ, son yıllarda listeleri kasıp kavuran hitleriyle yıldızını parlatmaya devam ediyor.

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Derya Uluğ, son yıllarda listeleri kasıp kavuran hitleriyle yıldızını parlatmaya devam ediyor.

'Okyanus”, “Kanunlar Gibi” ve “Yürek Mi Yedin” gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uluğ, sahnede enerjisiyle izleyenleri büyülüyor.

Son olarak başına gelen talihsiz olayla gündeme gelen Uluğ’nun 1.5 yıldır baş etmeye çalıştığı saplantılı hayranı, İzmir konserinde skandal bir şekilde ortaya çıkmıştı. Hakkında uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçe bulunan şahıs, tüm yasaklara rağmen VIP bölümüne kadar girip yerini almış ve şarkıcıyı korkutmuştu.

Uluğ’un başına bela olan saplantılı bir hayranı, uzun süredir şarkıcıyı sosyal medya üzerinden rahatsız ediyordu.

Uluğ’un başına bela olan saplantılı bir hayranı, uzun süredir şarkıcıyı sosyal medya üzerinden rahatsız ediyordu.

Hakkında uzaklaştırma kararı verilen şahsa elektronik kelepçe takılmıştı. Ancak bu önlemler bile onu durdurmamıştı. O anlarda sahneye çıkan Derya Uluğ’un yaşadığı panik, hem izleyiciler hem de ekibi tarafından fark edilmişti. Olay büyümeden, polis tarafından müdahale edilmiş ve şahıs gözaltına alınmıştı.

Konser sonrası açıklama yapan Derya Uluğ, yaşadığı şoku şu sözlerle anlatmıştı:

“Elim ayağım boşaldı, sahneye titreyerek çıktım. Hayatımın en zor konseriydi…”

Şarkıcı bu sefer de sosyal medya paylaşımında oldukça zayıf görünmesiyle gündeme geldi. “Bir deri bir kemik kaldı” yorumlarına açıklamayla yanıt veren Uluğ kilosu hakkında konuştu.

Şarkıcı bu sefer de sosyal medya paylaşımında oldukça zayıf görünmesiyle gündeme geldi. “Bir deri bir kemik kaldı” yorumlarına açıklamayla yanıt veren Uluğ kilosu hakkında konuştu.

Sahneleriyle sevenlerini büyülemeye devam eden Derya Uluğ, son olarak 15 kiloluk inci kostümü ve uçarak girdiği konseriyle adından bahsettirmişti. Paris'e tatile giden Derya Uluğ'nun paylaştığı pozdaki zayıflığı kısa sürede hayranlarını endişelendirdi.

Uluğ bu poza gelen yorumların ardından açıklamada bulundu. “Zayıflamadım, açıdan öyle çıkmış” diyen isim hayranlarının içine su serpti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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