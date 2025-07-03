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Boşanalı Bir Hafta Oldu: Ezgi Mola'yla Evliliği Biten Mustafa Aksakallı, Murat Boz'la Gecelerde Görüntülendi

Boşanalı Bir Hafta Oldu: Ezgi Mola'yla Evliliği Biten Mustafa Aksakallı, Murat Boz'la Gecelerde Görüntülendi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.07.2025 - 11:22

Son yılların en dikkat çeken çiftlerinden Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 2019’da başlayan ilişkilerini 2023 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Oğulları Can’ın dünyaya gelişiyle aileleri tamamlanan çiftin mutluluğu, ne yazık ki uzun sürmedi. Geçtiğimiz gün, ani bir kararla yollarını ayırma kararı alan çiftin boşanması şok etkisi yaratırken, Mustafa Aksakallı eski hayatına döndü bile!

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Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, 2019 yılında başlayan ilişkilerini 2023 senesinde ani bir nikahla taçlandırmıştı.

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, 2019 yılında başlayan ilişkilerini 2023 senesinde ani bir nikahla taçlandırmıştı.

Yıllarca gözlerden uzak, sessiz sakin ilerleyen bu ilişkinin evlilikle sonuçlanmasından kısa bir süre sonra da bebek haberi gelmişti.

Oğulları Can’ın doğumuyla birlikte aile tamamlandı derken, bu mutlu tablo kısa sürdü. 25 Haziran günü çiftin ani bir kararla tek celsede boşandığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. “Birbirimize olan sevgimizin en güzel meyvesi Can” diyerek ayrılıklarını açıklayan ikili, süreci kavgasız, saygılı ve olgunlukla bitirdiklerini açıklamıştı.

Boşanma nedeninin işletmeci Mustafa Aksakallı'nın yoğun iş temposu olduğu konuşulurken, ortaya atılan iddialar ortalığı karıştırmıştı.

Boşanma nedeninin işletmeci Mustafa Aksakallı'nın yoğun iş temposu olduğu konuşulurken, ortaya atılan iddialar ortalığı karıştırmıştı.

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda birbirlerine olan saygı ve sevgilerinin devam ettiğini vurgularken, oğulları Can’ın hayatlarında her şeyin önünde olduğunu belirttiler. 

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı’nın boşanmasından sadece 3 gün önce, Sinan Engin’in kızı Elif Engin’in Çorum’daki düğününe birlikte katılmaları ve birlikte eğlendikleri görüntülerin ortaya çıkması ise gündeme yerleşmişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Gazeteci Hakan Kanburoğlu'nun paylaşımına göre, Mustafa Aksakallı ve Murat Boz Alaçatı akşamlarında görüntülendi.

Gazeteci Hakan Kanburoğlu'nun paylaşımına göre, Mustafa Aksakallı ve Murat Boz Alaçatı akşamlarında görüntülendi.

Pop müziğin yakışıklısı Murat Boz, yaz sezonunu Mustafa Aksakallı'nın işletmeciliğini yaptığı Çeşme Alaçatı’nın gözde mekanında açtı.

Ünlü isim, gece boyunca keyifli halleriyle dikkat çekti; yanında ise yakın dostu Mustafa Aksakallı vardı. Bir hafta önce evliliği biten isim eski hayatına hızlı döndü! Evliliği boyunca da sık sık Murat Boz, Oğulcan Engin gibi isimlerle gecelerde görülen isim gündeme yerleşti.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren eğlencede Murat Boz ve Mustafa Aksakallı'nın keyifli halleri dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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