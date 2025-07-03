Boşanalı Bir Hafta Oldu: Ezgi Mola'yla Evliliği Biten Mustafa Aksakallı, Murat Boz'la Gecelerde Görüntülendi
Son yılların en dikkat çeken çiftlerinden Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 2019’da başlayan ilişkilerini 2023 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Oğulları Can’ın dünyaya gelişiyle aileleri tamamlanan çiftin mutluluğu, ne yazık ki uzun sürmedi. Geçtiğimiz gün, ani bir kararla yollarını ayırma kararı alan çiftin boşanması şok etkisi yaratırken, Mustafa Aksakallı eski hayatına döndü bile!
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Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, 2019 yılında başlayan ilişkilerini 2023 senesinde ani bir nikahla taçlandırmıştı.
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Boşanma nedeninin işletmeci Mustafa Aksakallı'nın yoğun iş temposu olduğu konuşulurken, ortaya atılan iddialar ortalığı karıştırmıştı.
Gazeteci Hakan Kanburoğlu'nun paylaşımına göre, Mustafa Aksakallı ve Murat Boz Alaçatı akşamlarında görüntülendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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