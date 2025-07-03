Boşanalı Bir Hafta Oldu: Ezgi Mola'yla Evliliği Biten Mustafa Aksakallı, Murat Boz'la Gecelerde Görüntülendi

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda birbirlerine olan saygı ve sevgilerinin devam ettiğini vurgularken, oğulları Can’ın hayatlarında her şeyin önünde olduğunu belirttiler.

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı’nın boşanmasından sadece 3 gün önce, Sinan Engin’in kızı Elif Engin’in Çorum’daki düğününe birlikte katılmaları ve birlikte eğlendikleri görüntülerin ortaya çıkması ise gündeme yerleşmişti.