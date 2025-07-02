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Fikret Hakan'ı Kucaklarına Alan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Birlikteliklerinin Üçüncü Senesini Kutladı!

Fikret Hakan'ı Kucaklarına Alan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Birlikteliklerinin Üçüncü Senesini Kutladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.07.2025 - 17:05

Başarılı oyuncular Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, birlikte geçirdikleri üçüncü yılı kutladı. Evlilikleri ve minik bebekleriyle ailelerini taçlandıran çift, “Ne çok şey sığdırdık” sözleriyle aşklarını cümle aleme duyurdu! Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri şüphesiz Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım oluyor.

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri şüphesiz Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım oluyor.

Her ikisi de başarılı oyunculuk kariyerleriyle ekranlarda yıldızlaşırken, özel hayatlarıyla da magazin gündeminin üst sıralarına yerleşiyorlar. İkilinin aşkı, sosyal medya paylaşımları ve samimi görüntüleriyle magazin basınının odağında kalmaya devam ediyor.

İlk başlarda özel hayatlarını gizli tutmaya çalışan çift, zamanla birbirlerine olan aşklarıyla manşetlere yerleşmeye başlamış, evlilik teklifinin ardından Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım bebek müjdesi vermişti.

İkili, uzun süredir devam eden ilişkilerini 17 Eylül 2024’te Roma’da gerçekleştirdikleri sade ve samimi bir törenle evlilikle taçlandırdı. Nikah töreni sadece çok yakın dost ve aile üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Pınar Deniz, sade ve zarif bir gelinliğiyle dikkat çekerken romantik pozlar da gündeme damga vurmuştu.

Evlilik sonrası çift, Beykoz’da müstakil ve geniş bir eve taşındı ve bebek bekleyen Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz oğullarına kavuşmak için gün saymaya başladı.

Evlilik sonrası çift, Beykoz’da müstakil ve geniş bir eve taşındı ve bebek bekleyen Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz oğullarına kavuşmak için gün saymaya başladı.

Uzun zamandır magazin gündeminde merakla takip edilen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin mutluluklarına bir minik daha katıldı ve aile oldular.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, bebekleri Fikret Hakan’ı kucaklarına aldıktan sonra hayatları bambaşka bir hal aldı. 1 nisan 2025'te Fikret Hakan'a kavuşan ikili şimdilerde minik aileleriyle görenleri mest ediyor! 

Geçtiğimiz günlerde Pınar Deniz'in Babalar Günü'ne özel paylaşımında ilk defa yüzünü gösterdiği Fikret Hakan son olarak babasının kucağındaki pozla kalpleri eritmişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım birlikteliklerinin 3. yılını kutladı.

Anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım birlikteliklerinin 3. yılını kutladı.

Birlikte pozlarını paylaşan Kaan Yıldırım  birlikteliklerinin 3. yıldönümlerini '3 yıla ne çok şey sığdırdık... Daha nicelerine, seni çok' notunu düştüğü romantik paylaşımla kutladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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