Fikret Hakan'ı Kucaklarına Alan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Birlikteliklerinin Üçüncü Senesini Kutladı!

Her ikisi de başarılı oyunculuk kariyerleriyle ekranlarda yıldızlaşırken, özel hayatlarıyla da magazin gündeminin üst sıralarına yerleşiyorlar. İkilinin aşkı, sosyal medya paylaşımları ve samimi görüntüleriyle magazin basınının odağında kalmaya devam ediyor.

İlk başlarda özel hayatlarını gizli tutmaya çalışan çift, zamanla birbirlerine olan aşklarıyla manşetlere yerleşmeye başlamış, evlilik teklifinin ardından Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım bebek müjdesi vermişti.

İkili, uzun süredir devam eden ilişkilerini 17 Eylül 2024’te Roma’da gerçekleştirdikleri sade ve samimi bir törenle evlilikle taçlandırdı. Nikah töreni sadece çok yakın dost ve aile üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Pınar Deniz, sade ve zarif bir gelinliğiyle dikkat çekerken romantik pozlar da gündeme damga vurmuştu.