Fikret Hakan'ı Kucaklarına Alan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Birlikteliklerinin Üçüncü Senesini Kutladı!
Başarılı oyuncular Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, birlikte geçirdikleri üçüncü yılı kutladı. Evlilikleri ve minik bebekleriyle ailelerini taçlandıran çift, “Ne çok şey sığdırdık” sözleriyle aşklarını cümle aleme duyurdu! Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri şüphesiz Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım oluyor.
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Evlilik sonrası çift, Beykoz’da müstakil ve geniş bir eve taşındı ve bebek bekleyen Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz oğullarına kavuşmak için gün saymaya başladı.
Anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım birlikteliklerinin 3. yılını kutladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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