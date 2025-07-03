Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Altunkaya'nın 26. Yaş Gününe Özel Romantik Paylaşım!

Kızlarına olan düşkünlüğünü hiçbir zaman gizlemeyen, mezuniyetlerinde, doğum günlerinde, tatillerde her biriyle ayrı ilgilenen Acun Ilıcalı'nın Çağla Altunkaya ile ilişkisi de bir hayli dikkat çekiyor.

Uzun süredir gözlerden uzak ama sağlam bir ilişki sürdüren Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, 4 Eylül 2024’te nikah masasına oturdu. Üstelik öyle sıradan bir düğün değildi bu…

İstanbul Boğazı'nın en ihtişamlı noktalarından biri olan Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen düğün, sade ama bir o kadar şıktı.

Nikah şahitliklerini Esat Yontunç ve Ceren Kocakaplan yaptı.

Gelin Çağla Altunkaya'nın sade ve zarif gelinliği çok konuşuldu...