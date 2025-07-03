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Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Altunkaya'nın 26. Yaş Gününe Özel Romantik Paylaşım!

Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Altunkaya'nın 26. Yaş Gününe Özel Romantik Paylaşım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.07.2025 - 09:01

Televizyon dünyasının en güzde isimlerinden Acun Ilıcalı, uzun yıllardır birlikte olduğu Çağla Altunkaya ile ilişkisini gözlerden uzak ama bir o kadar da sağlam bir şekilde devam ettirdi. 2024 yılında gerçekleşen sade ama şık düğünleriyle ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift, artık hayatlarını birlikte, aynı yolda yürüyerek sürdürüyor.

Son olarak eşi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü sosyal medyada paylaştığı romantik mesajla kutlayan Ilıcalı gündeme o gönderiyle geldi.

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Türk televizyonculuğunun en güçlü isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, yıllar içinde sadece yapımcılık kariyeriyle değil, girişimcilik adımlarıyla da sektöre adını altın harflerle yazdırdı.

Türk televizyonculuğunun en güçlü isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, yıllar içinde sadece yapımcılık kariyeriyle değil, girişimcilik adımlarıyla da sektöre adını altın harflerle yazdırdı.

Acun Medya” imzasıyla hayata geçirdiği SurvivorO Ses TürkiyeMasterChef gibi formatlarla televizyon dünyasına yön veren Ilıcalı, aynı zamanda uluslararası arenada da sesini duyurmuş isimlerden biri.

TV8 kanalını devralıp bambaşka bir soluk kazandırması, Exxen dijital platformunu kurarak dijital dünyada da söz sahibi olması gibi hamlelerle adından bahsettiren Ilıcalı'yı özel hayatıyla da anıyoruz.

Acun Ilıcalı, özel hayatında da ailesine olan düşkünlüğüyle tanınıyor. Dört kız babası olan Ilıcalı, her bir kızına ayrı düşkün.

Acun Ilıcalı, özel hayatında da ailesine olan düşkünlüğüyle tanınıyor. Dört kız babası olan Ilıcalı, her bir kızına ayrı düşkün.

Kızlarına olan düşkünlüğünü hiçbir zaman gizlemeyen, mezuniyetlerinde, doğum günlerinde, tatillerde her biriyle ayrı ilgilenen Acun Ilıcalı'nın Çağla Altunkaya ile ilişkisi de bir hayli dikkat çekiyor.

Uzun süredir gözlerden uzak ama sağlam bir ilişki sürdüren Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, 4 Eylül 2024’te nikah masasına oturdu. Üstelik öyle sıradan bir düğün değildi bu…

İstanbul Boğazı'nın en ihtişamlı noktalarından biri olan Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen düğün, sade ama bir o kadar şıktı. 

Nikah şahitliklerini Esat Yontunç ve Ceren Kocakaplan yaptı.

Gelin Çağla Altunkaya'nın sade ve zarif gelinliği çok konuşuldu...

Evlilikleriyle son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki samimi paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

Evlilikleriyle son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki samimi paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

26 yaşına giren eşi Çağla Altunkaya’yı Instagram’da paylaştığı duygusal satırlarla kutlayan Acun Ilıcalı, ikilinin birlikte çekilmiş bu karesini paylaştı ve altına bu notu düştü. 

'Sevgili eşim, iyi ki doğdun, iyi ki hayatımdasın. Yüzün hep gülsün, hep mutlu ol. Enerjini hiç kaybetme. ❤️'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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