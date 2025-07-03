Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Altunkaya'nın 26. Yaş Gününe Özel Romantik Paylaşım!
Televizyon dünyasının en güzde isimlerinden Acun Ilıcalı, uzun yıllardır birlikte olduğu Çağla Altunkaya ile ilişkisini gözlerden uzak ama bir o kadar da sağlam bir şekilde devam ettirdi. 2024 yılında gerçekleşen sade ama şık düğünleriyle ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift, artık hayatlarını birlikte, aynı yolda yürüyerek sürdürüyor.
Son olarak eşi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü sosyal medyada paylaştığı romantik mesajla kutlayan Ilıcalı gündeme o gönderiyle geldi.
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Türk televizyonculuğunun en güçlü isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, yıllar içinde sadece yapımcılık kariyeriyle değil, girişimcilik adımlarıyla da sektöre adını altın harflerle yazdırdı.
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Acun Ilıcalı, özel hayatında da ailesine olan düşkünlüğüyle tanınıyor. Dört kız babası olan Ilıcalı, her bir kızına ayrı düşkün.
Evlilikleriyle son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki samimi paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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