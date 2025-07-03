Influencer İmren Deniz Arka Planda Yangın Görüntüleri Olan Pozlarının Ardından Tepkilerin Odak Noktası Oldu
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken, sosyal medyada yapılan bir paylaşım gündemi salladı. Influencer İmren Deniz’in arka planında dumanların yükseldiği sırada deniz kenarından yaptığı paylaşım ve altına düştüğü not kısa sürede tepkilerin odak noktası oldu.
O paylaşımları kısa sürede silen influencer açıklamada bulundu.
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Son günlerde Türkiye’nin farklı bölgelerinde kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangınları, özellikle yaz aylarının kavurucu sıcaklarıyla birleşince büyük bir tehdit haline geldi.
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Türkiye genelinde Antalya, Muğla, Aydın, İzmir gibi bölgelerde çıkan yangınlar, hem doğal hayatı hem de yerleşim yerlerini tehdit ediyor.
İçerik üreticisi aldığı tepkilerin ardından kısa sürede o paylaşımları kaldırmasına rağmen eleştirilerin boyutu giderek arttı.
Gelen tepkilerin bir kısmını da şöyle bırakalım:
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Açıklamanın tamamını da şöyle bırakalım👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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