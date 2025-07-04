Bilge Öztürk Alaçatı'daki Yangınlar Yüzünden Küle Dönen Sörf Okulunun Son Halini Paylaştı!
İzmir’deki yangın felaketi sadece ormanları değil, hayatları da derinden etkiledi. Bu yıkımdan nasibini alan isimlerden biri de yıllardır Alaçatı’da doğayla iç içe bir yaşam süren Bilge Öztürk oldu. Ünlü ismin sörf okulu, alevlerin arasında tamamen küle döndü. “Çok üzgünüz” diyerek okulun kül olmuş son halini paylaşan Bilge Öztürk açıklamada bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Temmuz ayıyla birlikte Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yeniden alevlenen orman yangınları, doğayı olduğu kadar hayatları da derinden etkiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu acı tabloya en somut örneklerden biri, Bilge Öztürk’ün Alaçatı’daki sörf okulunun tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmesi oldu.
Tarkan’la geçmişte yaşadığı ilişkiyle magazin sayfalarına yansıyan Öztürk, küle dönen okulun ardından açıklamada bulundu.
Yaşanan tahribatı gözler önüne seren Bilge Öztürk yanan sörf okulunun son halini paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın