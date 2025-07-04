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Bilge Öztürk Alaçatı'daki Yangınlar Yüzünden Küle Dönen Sörf Okulunun Son Halini Paylaştı!

Bilge Öztürk Alaçatı'daki Yangınlar Yüzünden Küle Dönen Sörf Okulunun Son Halini Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.07.2025 - 19:30

İzmir’deki yangın felaketi sadece ormanları değil, hayatları da derinden etkiledi. Bu yıkımdan nasibini alan isimlerden biri de yıllardır Alaçatı’da doğayla iç içe bir yaşam süren Bilge Öztürk oldu. Ünlü ismin sörf okulu, alevlerin arasında tamamen küle döndü. “Çok üzgünüz” diyerek okulun kül olmuş son halini paylaşan Bilge Öztürk açıklamada bulundu.

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Temmuz ayıyla birlikte Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yeniden alevlenen orman yangınları, doğayı olduğu kadar hayatları da derinden etkiliyor.

Temmuz ayıyla birlikte Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yeniden alevlenen orman yangınları, doğayı olduğu kadar hayatları da derinden etkiliyor.

Özellikle İzmir ve çevresinde etkili olan yangınlar, yerleşim yerlerine kadar ulaştı; binlerce hektarlık alan kül olurken birçok işletme ve tarım arazisi de büyük zarar gördü. Yangınla mücadele sürerken, bölgede yaşayan ya da çalışan isimlerden gelen paylaşımlar yaşanan felaketin boyutunu da gözler önüne seriyor.

Bu acı tabloya en somut örneklerden biri, Bilge Öztürk’ün Alaçatı’daki sörf okulunun tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmesi oldu.

Bu acı tabloya en somut örneklerden biri, Bilge Öztürk’ün Alaçatı’daki sörf okulunun tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmesi oldu.

Uzun yıllardır Alaçatı’da doğayla iç içe bir yaşam süren Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem okulunun küle döndüğünü duyurdu hem de yaşadığı üzüntüyü takipçileriyle paylaştı.

Öztürk, 'Arkadaşlar çok üzgünüz. Kameralar da yanmadan önceki son görüntüler. Aramalara, mesajlara yanıt veremiyorum' diyerek yaşananları gözler önüne sermişti.

Tarkan’la geçmişte yaşadığı ilişkiyle magazin sayfalarına yansıyan Öztürk, küle dönen okulun ardından açıklamada bulundu.

Yaşanan tahribatı gözler önüne seren Bilge Öztürk yanan sörf okulunun son halini paylaştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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