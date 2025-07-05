Yanlarındaki Hanımefendi Dikkat Çekti: Yılmaz Erdoğan ve Rıza Kocaoğlu Bodrum'da Tatil Sezonunu Açtı!
Kaynak: https://www.haberturk.com/yilmaz-erdo...
Manşetlerden ve televizyon ekranlarından düşmeyen Yılmaz Erdoğan, yoğun geçen sezonun ardından dinlenmek için soluğu tatilde aldı. İnci Taneleri dizisinin finalinin ardından kısa bir mola veren Erdoğan’a, yakın dostu Rıza Kocaoğlu da eşlik etti. İkilinin birlikte çıktığı tatil, Gaztemagazin'den Umut Enver'in objektiflerine yansıdı.
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Senarist, oyuncu ve yönetmen kimliğiyle uzun yıllardır ekranlarda yer alan Yılmaz Erdoğan sezon boyunca İnci Taneleri dizisi ile adından bahsettirdi.
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Manken ve sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın ile birlikte olduğu iddiaları, Yılmaz Erdoğan'ı son zamanlarda özel hayatıyla da manşetlere taşımıştı.
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; ikili yaz sezonunu Cennet Koyu'nda açtı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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