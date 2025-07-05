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Yanlarındaki Hanımefendi Dikkat Çekti: Yılmaz Erdoğan ve Rıza Kocaoğlu Bodrum'da Tatil Sezonunu Açtı!

Yanlarındaki Hanımefendi Dikkat Çekti: Yılmaz Erdoğan ve Rıza Kocaoğlu Bodrum'da Tatil Sezonunu Açtı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.07.2025 - 12:18

Manşetlerden ve televizyon ekranlarından düşmeyen Yılmaz Erdoğan, yoğun geçen sezonun ardından dinlenmek için soluğu tatilde aldı. İnci Taneleri dizisinin finalinin ardından kısa bir mola veren Erdoğan’a, yakın dostu Rıza Kocaoğlu da eşlik etti. İkilinin birlikte çıktığı tatil, Gaztemagazin'den Umut Enver'in objektiflerine yansıdı.

Kaynak: https://www.haberturk.com/yilmaz-erdo...
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Senarist, oyuncu ve yönetmen kimliğiyle uzun yıllardır ekranlarda yer alan Yılmaz Erdoğan sezon boyunca İnci Taneleri dizisi ile adından bahsettirdi.

Senarist, oyuncu ve yönetmen kimliğiyle uzun yıllardır ekranlarda yer alan Yılmaz Erdoğan sezon boyunca İnci Taneleri dizisi ile adından bahsettirdi.

Tiyatro kökenli Yılmaz ErdoğanBir Demet Tiyatro ile büyük çıkış yakalayan, ardından Vizontele ve Organize İşler gibi ses getiren yapımlarla adından bahsettiren sinemanın gözde isimlerinden biri.

Uzun bir aranın ardından televizyon ekranına dönen Yılmaz Erdoğan, 2024’te kendi yazıp başrolünde oynadığı İnci Taneleri dizisiyle adından söz ettirdi. Kanal D’de yayınlanan dizi, ilk bölümünden itibaren reytinglerde üst sıralara yerleşti.

Hem güçlü senaryosu hem Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı karakter hem de güçlü oyuncu kadrosuyla ilerleyen dizi sezonun başarılı yapımlarından biri oldu.

Manken ve sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın ile birlikte olduğu iddiaları, Yılmaz Erdoğan'ı son zamanlarda özel hayatıyla da manşetlere taşımıştı.

Manken ve sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın ile birlikte olduğu iddiaları, Yılmaz Erdoğan'ı son zamanlarda özel hayatıyla da manşetlere taşımıştı.

Yılmaz Erdoğan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Geçen yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki garip bir şekilde gündeme geldi. Kimseyi dava etmiyorum.” diyerek konuyu kapatmaya çalışsa da ortaya çıkan görüntüler, iddialar ve Cansu Taşkın'ın yaptığı açıklamalar ortalığı karıştırmıştı.

Manşetlerden ve televizyon ekranlarından düşmeyen Yılmaz Erdoğan sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu Rıza Kocaoğlu ile tatilde aldı. O anlar Gazetemagazin'den Umut Enver'in kadrajına yakalandı.

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; ikili yaz sezonunu Cennet Koyu'nda açtı.

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; ikili yaz sezonunu Cennet Koyu'nda açtı.

Yılmaz Erdoğan'ın sohbet ettiği kişi merak konusu olurken. Gizemli hanımefendinin yapımcı Muzaffer Yıldırım’ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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