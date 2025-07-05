Yanlarındaki Hanımefendi Dikkat Çekti: Yılmaz Erdoğan ve Rıza Kocaoğlu Bodrum'da Tatil Sezonunu Açtı!

Yılmaz Erdoğan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Geçen yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki garip bir şekilde gündeme geldi. Kimseyi dava etmiyorum.” diyerek konuyu kapatmaya çalışsa da ortaya çıkan görüntüler, iddialar ve Cansu Taşkın'ın yaptığı açıklamalar ortalığı karıştırmıştı.

Manşetlerden ve televizyon ekranlarından düşmeyen Yılmaz Erdoğan sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu Rıza Kocaoğlu ile tatilde aldı. O anlar Gazetemagazin'den Umut Enver'in kadrajına yakalandı.