Birce Akalay’ın Oyunculuktan Önceki Mesleği Şaşırttı!
Oyunculuğuyla yıllardır ekranların en güçlü kadınlarından biri olan Birce Akalay, bu kez geçmişinden çıkan bir görüntüyle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan yaklaşık 20 yıllık bir video, Akalay’ın kariyerinin pek bilinmeyen bir dönemini ortaya çıkardı. “Kadın yorumcuyu tanıdınız mı?” notuyla paylaşılan görüntüler kısa sürede dikkat çekti. Paylaşımı gören Akalay’dan da gecikmeden yanıt geldi.
Birce Akalay, yıllardır yer aldığı dizi ve projelerle Türk televizyonlarının en tanınan ve en istikrarlı oyuncularından biri.
Sosyal medyada bir X kullanıcısı, Birce Akalay’ın yaklaşık 20 yıl önce bir spor programında sunuculuk yaptığı görüntüleri paylaştı.
Ünlü oyuncu, paylaşıma kayıtsız kalmadı ve bizzat yanıt verdi.
