Birce Akalay’ın Oyunculuktan Önceki Mesleği Şaşırttı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.02.2026 - 10:20

Oyunculuğuyla yıllardır ekranların en güçlü kadınlarından biri olan Birce Akalay, bu kez geçmişinden çıkan bir görüntüyle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan yaklaşık 20 yıllık bir video, Akalay’ın kariyerinin pek bilinmeyen bir dönemini ortaya çıkardı. “Kadın yorumcuyu tanıdınız mı?” notuyla paylaşılan görüntüler kısa sürede dikkat çekti. Paylaşımı gören Akalay’dan da gecikmeden yanıt geldi.

Birce Akalay, yıllardır yer aldığı dizi ve projelerle Türk televizyonlarının en tanınan ve en istikrarlı oyuncularından biri.

“Yer Gök Aşk” dizisindeki Havva karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Akalay, ardından pek çok başarılı yapımda rol aldı. Oyunculuğunun yanı sıra duruşu ve kariyer çizgisiyle de adından söz ettiren ünlü isim, bu kez geçmişine ait bir detayla gündeme geldi.

Sosyal medyada bir X kullanıcısı, Birce Akalay’ın yaklaşık 20 yıl önce bir spor programında sunuculuk yaptığı görüntüleri paylaştı.

Ünlü oyuncu, paylaşıma kayıtsız kalmadı ve bizzat yanıt verdi.

twitter.com

Şimdilerde 41 yaşında olan Akalay, “Ben tanıdım ve çok mutlu oldum görünce… 21 yaşımdayım” sözleriyle hem şaşırttı hem de takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

