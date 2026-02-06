Tarkan’ın 10 Konserlik İstanbul Maratonunun Geliri Ortaya Çıktı

Işık, ses ve sahne tasarımlarının aylar süren bir hazırlık süreciyle oluşturulduğu öğrenilirken, organizasyonda yaklaşık 350 kişilik dev bir ekip görev aldı. Konserlerde Sibel Can, Ata Demirer, Ajda Pekkan ve Cem Yılmaz gibi sürpriz konuklar da sahneye çıkarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Organizasyonu kendi şirketi üzerinden gerçekleştiren Megastar’ın, tüm prodüksiyon, ekip ve sahne masrafları düşüldükten sonra bu 10 konserden yaklaşık 500 milyon TL’ye yakın gelir elde ettiği iddia edildi.