Tarkan’ın 10 Konserlik İstanbul Maratonunun Geliri Ortaya Çıktı
Yedi yıl aranın ardından İstanbul sahnelerine dönen Megastar Tarkan, verdiği konserlerle müzik gündemine damga vurdu. Volkswagen Arena’da arka arkaya gerçekleşen 10 konser, günler öncesinden kapalı gişe oynadı. Yaklaşık 70 bin kişinin izlediği konser maratonunda bilet fiyatları ve loca ücretleri de dikkat çekti. Sahne şovları, kostümleri ve sürpriz konuklarıyla konuşulan konserlerin geliri de ortaya çıktı.
Megastar Tarkan, yedi yıl sonra İstanbul’da verdiği konserlerle müzik dünyasında uzun süre konuşulacak bir başarıya imza attı.
Sahne şovlarıyla her zamanki gibi fark yaratan Tarkan, konser maratonu boyunca tam 23 farklı kostüm giydi.
