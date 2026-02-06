onedio
Tarkan’ın 10 Konserlik İstanbul Maratonunun Geliri Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
06.02.2026 - 13:25

Yedi yıl aranın ardından İstanbul sahnelerine dönen Megastar Tarkan, verdiği konserlerle müzik gündemine damga vurdu. Volkswagen Arena’da arka arkaya gerçekleşen 10 konser, günler öncesinden kapalı gişe oynadı. Yaklaşık 70 bin kişinin izlediği konser maratonunda bilet fiyatları ve loca ücretleri de dikkat çekti. Sahne şovları, kostümleri ve sürpriz konuklarıyla konuşulan konserlerin geliri de ortaya çıktı.

Kaynak: Oda TV

İşte detaylar 👇

Kaynak: https://www.odatv.com/magazin/tarkani...
Megastar Tarkan, yedi yıl sonra İstanbul’da verdiği konserlerle müzik dünyasında uzun süre konuşulacak bir başarıya imza attı.

Volkswagen Arena’da gerçekleşen ve toplam 10 gün süren konser serisi, daha satışa çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü. Biletler dakikalar içinde tükenirken, konserlere katılamayan hayranlar sosyal medyada adeta bilet nöbeti tuttu.

Tarkan’ın İstanbul konserlerini yaklaşık 70 bin kişi izledi. Konserlerde ayakta ve tribün bilet fiyatları 1.500 TL’den başlayıp 12 bin 600 TL’ye kadar yükselirken, localar ise 400 bin TL’den satışa sunuldu. Özellikle loca biletlerine olan yoğun talep dikkat çekerken, konserlerin ekonomik boyutu da merak konusu oldu.

Sahne şovlarıyla her zamanki gibi fark yaratan Tarkan, konser maratonu boyunca tam 23 farklı kostüm giydi.

Işık, ses ve sahne tasarımlarının aylar süren bir hazırlık süreciyle oluşturulduğu öğrenilirken, organizasyonda yaklaşık 350 kişilik dev bir ekip görev aldı. Konserlerde Sibel Can, Ata Demirer, Ajda Pekkan ve Cem Yılmaz gibi sürpriz konuklar da sahneye çıkarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Organizasyonu kendi şirketi üzerinden gerçekleştiren Megastar’ın, tüm prodüksiyon, ekip ve sahne masrafları düşüldükten sonra bu 10 konserden yaklaşık 500 milyon TL’ye yakın gelir elde ettiği iddia edildi.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
