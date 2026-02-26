Merkür Retrosu’nun En Şanslı Burçları! Bu Süreci Avantaja Çevirecekler

Merkür’ün retrosu doğrudan Kova burcunda gerçekleştiği için bu dönem içsel farkındalık ve yeniden yapılanma süreci olarak öne çıkıyor. Eski planlar gözden geçirilebilir, ertelenmiş fikirler yeniden hayat bulabilir. Geçmişte yarım kalan projelere dönüş yapmak ilerleyen dönem için güçlü bir zemin oluşturabilir.

İletişimde yanlış anlaşılmalara açık bir süreç yaşansa da doğru ifade biçimi kullanıldığında güçlü bağlantılar kurulabilir. Kişisel hedefleri yeniden şekillendirmek ve strateji güncellemek açısından verimli bir dönem yaşanabilir.