Merkür Retrosu’nun En Şanslı Burçları! Bu Süreci Avantaja Çevirecekler
Merkür retrosu denince çoğu kişinin aklına iletişim sorunları ve aksilikler gelir. Oysa her retro döneminde bazı burçlar için önemli fırsatlar doğabilir. 26 Şubat’ta Kova burcunda başlayan Merkür retrosu, 21 Mart’a kadar etkisini sürdürecek. Bu süreçte planlar gecikebilir, eski konular yeniden gündeme gelebilir. Ancak doğru adımlar atanlar için kazançlı gelişmeler yaşanabilir.
Aslan burcu için ilişkiler ve iş birlikleri öne çıkıyor
Akrep burcu için ev düzeni ve risk alma cesareti gündemde
Kova burcu için farkındalık, yenilenme ve yarım kalan işleri tamamlama zamanı
