Merkür Retrosu’nun En Şanslı Burçları! Bu Süreci Avantaja Çevirecekler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.02.2026 - 17:46

Merkür retrosu denince çoğu kişinin aklına iletişim sorunları ve aksilikler gelir. Oysa her retro döneminde bazı burçlar için önemli fırsatlar doğabilir. 26 Şubat’ta Kova burcunda başlayan Merkür retrosu, 21 Mart’a kadar etkisini sürdürecek. Bu süreçte planlar gecikebilir, eski konular yeniden gündeme gelebilir. Ancak doğru adımlar atanlar için kazançlı gelişmeler yaşanabilir.

Aslan burcu için ilişkiler ve iş birlikleri öne çıkıyor

Merkür retrosu Aslan burcunun ortaklıklar ve ilişkiler alanında etkili oluyor. Yeni iş birlikleri, anlaşmalar ve ortak projeler üzerinden kazanç fırsatları gündeme gelebilir. Tamamlanmak üzere olan işlerde son anda gecikmeler yaşanabilir, ancak sabır gösterildiğinde sonuçlar tatmin edici olabilir.

Düşünceleri herkese açmamak ve finansal konularda temkinli davranmak avantaj sağlayacaktır. İletişimde ölçülü olmak, yanlış anlaşılmaların önüne geçerken profesyonel ilişkileri güçlendirebilir.

Akrep burcu için ev düzeni ve risk alma cesareti gündemde

Retro süreci Akrep burcunun yaşam alanı ve aile düzeni konularını hareketlendiriyor. Taşınma planları, ev düzeni değişiklikleri veya mülkle ilgili fırsatlar gündeme gelebilir. İş hayatında daha cesur adımlar atma isteği artabilir ve doğru hamleler uzun vadeli kazanç sağlayabilir.

Sağlık açısından cilt hassasiyeti gibi küçük sorunlara dikkat etmek fayda sağlayacaktır. Ev içindeki huzuru korumak ve özel meseleleri gizli tutmak bu süreçte dengeyi destekleyebilir.

Kova burcu için farkındalık, yenilenme ve yarım kalan işleri tamamlama zamanı

Merkür’ün retrosu doğrudan Kova burcunda gerçekleştiği için bu dönem içsel farkındalık ve yeniden yapılanma süreci olarak öne çıkıyor. Eski planlar gözden geçirilebilir, ertelenmiş fikirler yeniden hayat bulabilir. Geçmişte yarım kalan projelere dönüş yapmak ilerleyen dönem için güçlü bir zemin oluşturabilir.

İletişimde yanlış anlaşılmalara açık bir süreç yaşansa da doğru ifade biçimi kullanıldığında güçlü bağlantılar kurulabilir. Kişisel hedefleri yeniden şekillendirmek ve strateji güncellemek açısından verimli bir dönem yaşanabilir.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
