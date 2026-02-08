Güllü’nün Meşhur Şarkısını Yeniden Yorumlayan Aleyna Tilki Sosyal Medyada Övgü Yağmuruna Tutuldu!
Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Güllü’nün hafızalara kazınan şarkısı Oyuncak Gibi, bu kez Aleyna Tilki’nin sesiyle yeniden hayat buldu. Genç pop yıldızının Güllü anısına hazırladığı özel cover, daha yayınlanmadan sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinde balkondan düşerek hayatını kaybeden Güllü, arabesk müzik dünyasında derin bir iz bırakarak aramızdan ayrılmıştı.
O sözler gerçek oldu.
Genç şarkıcının bu özel yorumu, daha yayınlanmadan yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
