Güllü’nün Meşhur Şarkısını Yeniden Yorumlayan Aleyna Tilki Sosyal Medyada Övgü Yağmuruna Tutuldu!

52 yaşında hayata veda eden sanatçının ölümü uzun süre konuşulmuş, yaşanan olayla ilgili yürütülen soruşturma da kamuoyunun gündeminden düşmemişti. Güllü’nün vefatı, sevenleri kadar müzik camiasını da yasa boğmuştu.

Güllü’nün ardından birçok sanatçı onun şarkılarını ve mirasını anmaya devam ederken, bu isimlerden biri de Aleyna Tilki olmuştu. Tilki, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada Güllü’ye duyduğu hayranlığı açıkça dile getirmiş, “Arabesk dünyasının en büyük seslerinden biri. Sesinden her zaman çok etkilendim, çok sevdiğim bir sanatçıydı” sözleriyle usta isme olan saygısını ifade etmişti. Aynı açıklamada, yeni albüm döneminde olmasa da Güllü için özel ve tek seferlik bir arabesk cover paylaşmak istediğini de söylemişti.