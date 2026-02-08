Seyirci Rekoru Kıran 10 Konserden Sonra Tarkan'dan Samimi İtiraf!
Volkswagen Arena’da art arda verdiği 10 konserle adeta İstanbul’u sallayan Tarkan, konserlerin ardından yaşadığı duyguyu samimi sözlerle anlattı.
Konserlerde oluşan atmosferin hâlâ aklından çıkmadığını dile getiren Tarkan, “Yarattığımız o muazzam enerji inanılmazdı, unutamıyorum. Şimdiden özledim sizi, gerçekten” sözleriyle hayranlarına seslendi.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
