Seyirci Rekoru Kıran 10 Konserden Sonra Tarkan'dan Samimi İtiraf!

Seyirci Rekoru Kıran 10 Konserden Sonra Tarkan'dan Samimi İtiraf!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.02.2026 - 08:43

Yedi yıl aradan sonra İstanbul’da verdiği konserlerle büyük ses getiren Tarkan, bu kez sahneden değil evinden yaptığı paylaşımla gündemde. Günlerce kapalı gişe oynayan konser maratonunun ardından kamera karşısına geçen Megastar, hayranlarına duygusal bir video mesaj gönderdi.

Volkswagen Arena’da art arda verdiği 10 konserle adeta İstanbul’u sallayan Tarkan, konserlerin ardından yaşadığı duyguyu samimi sözlerle anlattı.

Volkswagen Arena'da art arda verdiği 10 konserle adeta İstanbul'u sallayan Tarkan, konserlerin ardından yaşadığı duyguyu samimi sözlerle anlattı.

Bu konserlerden yaklaşık 500 milyon TL’ye yakın bir gelir elde ettiği iddiasıyla konuşulan Megastar, bu kez rakamlardan çok hissettiklerine odaklandı. Evine döndüğünü söyleyen Tarkan, “Bana sorarsanız biraz boşluğa düşmüş gibiyim. Konserler o kadar müthişti ki hâlâ etkisi ve etkiniz altındayım” diyerek yaşadığı duygusal boşluğu paylaştı.

Konserlerde oluşan atmosferin hâlâ aklından çıkmadığını dile getiren Tarkan, “Yarattığımız o muazzam enerji inanılmazdı, unutamıyorum. Şimdiden özledim sizi, gerçekten” sözleriyle hayranlarına seslendi.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
