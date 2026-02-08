Seyirci Rekoru Kıran 10 Konserden Sonra Tarkan'dan Samimi İtiraf!

Bu konserlerden yaklaşık 500 milyon TL’ye yakın bir gelir elde ettiği iddiasıyla konuşulan Megastar, bu kez rakamlardan çok hissettiklerine odaklandı. Evine döndüğünü söyleyen Tarkan, “Bana sorarsanız biraz boşluğa düşmüş gibiyim. Konserler o kadar müthişti ki hâlâ etkisi ve etkiniz altındayım” diyerek yaşadığı duygusal boşluğu paylaştı.