Hataylı Fenomen Ragıp Narin, 6 Şubat Depreminde Hayatını Kaybeden Taha Duymaz'ın Mezarını Ziyaret Etti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6 Şubat depremlerinde tüm Türkiye’yi yasa boğan kayıplardan biri de henüz 19 yaşındayken hayatını kaybeden Taha Duymaz olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aradan geçen yıllara rağmen acısı dinmeyen Taha Duymaz’ı, vefatının yıl dönümünde yakın dostu Ragıp Narin unutmadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın