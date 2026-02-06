onedio
Hataylı Fenomen Ragıp Narin, 6 Şubat Depreminde Hayatını Kaybeden Taha Duymaz'ın Mezarını Ziyaret Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.02.2026 - 17:35

6 Şubat deprem felaketinde hayatını kaybeden Taha Duymaz unutulmadı. Aradan geçen yıllara rağmen acısı tazeliğini korurken, Hataylı içerik üreticisi Ragıp Narin yakın dostunu mezarı başında andı.

6 Şubat depremlerinde tüm Türkiye’yi yasa boğan kayıplardan biri de henüz 19 yaşındayken hayatını kaybeden Taha Duymaz olmuştu.

Hatay’da enkaz altında kalan ve cansız bedenine günler sonra ulaşılan genç fenomen, yaptığı yemek videolarıyla milyonların sevgisini kazanmış, samimiyetiyle hafızalara kazınmıştı. Antakya’da halasının evinde depreme yakalanan Duymaz, iki kardeşiyle birlikte yaşamını yitirmiş, Güveççi Mahallesi’nde toprağa verilmişti.

Aradan geçen yıllara rağmen acısı dinmeyen Taha Duymaz’ı, vefatının yıl dönümünde yakın dostu Ragıp Narin unutmadı.

