İngilizce Öğretmeni Aslı Bekiroğlu'nun İngilizcesini Puanladı

İlk dikkat çeken nokta ise kulağının oldukça iyi olmasıydı. Röportajı yapan kişinin aksanının anlaşılması zor olmasına rağmen, Bekiroğlu’nun soruları rahatça kavradığı ve hiç zorlanmadan cevapladığı vurgulandı.

Cevapların akıcı olduğu, telaffuzun temiz ve anlaşılır olduğu belirtilirken, araya giren bazı ifadeler ise “Türkçe düşünüp İngilizce konuşma kazası” olarak yorumlandı. Öğretmene göre Bekiroğlu’nun İngilizcesi genel olarak güçlü ve bu röportajda yapılan küçük hatalar, konuşmanın anlık doğallığından kaynaklanıyordu. Puanlamaya gelince: