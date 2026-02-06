onedio
İngilizce Öğretmeni Aslı Bekiroğlu'nun İngilizcesini Puanladı

06.02.2026 - 16:48

Aslı Bekiroğlu geçtiğimiz haftalarda yurt dışında verdiği İngilizce röportajla gündem olmuştu. Londra’da katıldığı bir sokak röportajında Türkiye’yi anlatmaya çalışan Bekiroğlu’nun hem kelime seçimleri hem de İngilizcesi çok konuşulmuştu. Bir İngilizce öğretmeni Bekiroğlu’nun İngilizcesini puanladı.

Öğretmen, Aslı Bekiroğlu’nun İngilizcesini anlama, akıcılık, telaffuz ve doğallık başlıkları altında değerlendirdi.

İlk dikkat çeken nokta ise kulağının oldukça iyi olmasıydı. Röportajı yapan kişinin aksanının anlaşılması zor olmasına rağmen, Bekiroğlu’nun soruları rahatça kavradığı ve hiç zorlanmadan cevapladığı vurgulandı.

Cevapların akıcı olduğu, telaffuzun temiz ve anlaşılır olduğu belirtilirken, araya giren bazı ifadeler ise “Türkçe düşünüp İngilizce konuşma kazası” olarak yorumlandı.  Öğretmene göre Bekiroğlu’nun İngilizcesi genel olarak güçlü ve bu röportajda yapılan küçük hatalar, konuşmanın anlık doğallığından kaynaklanıyordu. Puanlamaya gelince:

  • Doğru kullanım: 8

  • Akıcılık: 9

  • Telaffuz: Native olmamasına rağmen “native-like” bulunarak 10

  • Genel puan: 9

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
