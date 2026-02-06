onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İçerik Üreticisi Açıkladı: Osmanlı Padişahlarının Kaftanları Neden Bu Kadar Büyüktü?

İçerik Üreticisi Açıkladı: Osmanlı Padişahlarının Kaftanları Neden Bu Kadar Büyüktü?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.02.2026 - 15:52

İçerik Devam Ediyor

Osmanlı padişahlarının tablolarına baktığımızda aklımıza hep aynı soru geliyor: Bu kıyafetler neden bu kadar büyük? Bir içerik üreticisi, yıllardır merak edilen bu detayın aslında bedenle değil, iktidarla ilgili olduğunu anlattı. Meğer o devasa kollar, uzun etekler ve kocaman sarıklar bilinçli bir güç gösterisiymiş. Ama bu sadece Osmanlı’ya özgü de değil… Aynı ihtişam arayışı Çin’den Maya uygarlığına kadar uzanıyor.

İşte detaylar 👇

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Osmanlı padişahlarının resimlerine ya da kaftanlarına baktığınızda ilk fark edilen şey genelde ölçüler oluyor.

Osmanlı padişahlarının resimlerine ya da kaftanlarına baktığınızda ilk fark edilen şey genelde ölçüler oluyor.

Uzun kollar, yere kadar uzanan etekler, neredeyse kafayı yutan sarıklar… Bir içerik üreticisi, “Geçmişte insanlar bizden daha mı iriydi?” sorusuna net bir cevap vererek konuyu bambaşka bir yerden ele aldı.

“Kıyafetlerin gövde kısmına bakarsanız normal ölçülerdedir” diyen içerik üreticisi, bizi yanıltan kısmın kol ve etek boyları olduğunu söylüyor. Çünkü o dönem uzun kollar ve etekler, kişiyi olduğundan daha heybetli ve güçlü gösteriyordu. Yani mesele fizik değil, algıydı.

Osmanlı padişahları arasında gerçekten iri yapılı olduğu söylenen tek ismin Çelebi Mehmet olduğu belirtilirken, diğerlerinin bilinçli bir şekilde “daha büyük” görünmeyi tercih ettiği ifade ediliyor. Bu noktada devasa sarıklar da devreye giriyor. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman’ın sarıkları o kadar büyüktü ki, takıldığında başı küçücük kalıyordu. İçerik üreticisi, “Upuzun kaftan, kocaman sarık ve yüksek bir taht düşünün… Etkiyi hayal edin” diyerek bu görselin amacına fazlasıyla ulaştığını söylüyor.

Üstelik bu ihtişam çabası sadece Osmanlı’ya özgü değil.

Üstelik bu ihtişam çabası sadece Osmanlı’ya özgü değil.

Antik Çin’de imparatorların ve soyluların uzattığı tırnaklar, “el işi yapacak biri olmadıklarının” yani güç ve rahatlığın simgesiydi. Hatta bazı toplumlarda tırnaklar o kadar kutsaldı ki, kişi öldüğünde onunla birlikte gömülüyordu.

Daha da çarpıcı örnekler ise Maya ve Aztek uygarlıklarından geliyor. Bebeklikte kafatası kemikleri henüz yumuşakken bilinçli olarak şekillendirilmesi, iktidarın bedende görünür olmasını sağlamanın en uç örneklerinden biri olarak anlatılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın