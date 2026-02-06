İçerik Üreticisi Açıkladı: Osmanlı Padişahlarının Kaftanları Neden Bu Kadar Büyüktü?

Uzun kollar, yere kadar uzanan etekler, neredeyse kafayı yutan sarıklar… Bir içerik üreticisi, “Geçmişte insanlar bizden daha mı iriydi?” sorusuna net bir cevap vererek konuyu bambaşka bir yerden ele aldı.

“Kıyafetlerin gövde kısmına bakarsanız normal ölçülerdedir” diyen içerik üreticisi, bizi yanıltan kısmın kol ve etek boyları olduğunu söylüyor. Çünkü o dönem uzun kollar ve etekler, kişiyi olduğundan daha heybetli ve güçlü gösteriyordu. Yani mesele fizik değil, algıydı.

Osmanlı padişahları arasında gerçekten iri yapılı olduğu söylenen tek ismin Çelebi Mehmet olduğu belirtilirken, diğerlerinin bilinçli bir şekilde “daha büyük” görünmeyi tercih ettiği ifade ediliyor. Bu noktada devasa sarıklar da devreye giriyor. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman’ın sarıkları o kadar büyüktü ki, takıldığında başı küçücük kalıyordu. İçerik üreticisi, “Upuzun kaftan, kocaman sarık ve yüksek bir taht düşünün… Etkiyi hayal edin” diyerek bu görselin amacına fazlasıyla ulaştığını söylüyor.