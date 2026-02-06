İçerik Üreticisi Açıkladı: Osmanlı Padişahlarının Kaftanları Neden Bu Kadar Büyüktü?

Osmanlı padişahlarının tablolarına baktığımızda aklımıza hep aynı soru geliyor: Bu kıyafetler neden bu kadar büyük? Bir içerik üreticisi, yıllardır merak edilen bu detayın aslında bedenle değil, iktidarla ilgili olduğunu anlattı. Meğer o devasa kollar, uzun etekler ve kocaman sarıklar bilinçli bir güç gösterisiymiş. Ama bu sadece Osmanlı’ya özgü de değil… Aynı ihtişam arayışı Çin’den Maya uygarlığına kadar uzanıyor.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Osmanlı padişahlarının resimlerine ya da kaftanlarına baktığınızda ilk fark edilen şey genelde ölçüler oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üstelik bu ihtişam çabası sadece Osmanlı’ya özgü değil.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın