onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Usta Oyuncu Nevin Efe Hayatını Kaybetti

Usta Oyuncu Nevin Efe Hayatını Kaybetti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.02.2026 - 15:10

Yeşilçam’ın emektar isimlerinden Nevin Efe, hayatını kaybetti. Uzun süredir KOAH rahatsızlığıyla mücadele eden 78 yaşındaki usta oyuncu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir süredir Taksim İlk Yardım Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavi altında olan Nevin Efe, geçirdiği KOAH atağının ardından bu sabah hayata veda etti.

Bir süredir Taksim İlk Yardım Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavi altında olan Nevin Efe, geçirdiği KOAH atağının ardından bu sabah hayata veda etti.

Acı haber, sanat camiasında ve Yeşilçam severler arasında büyük üzüntü yarattı.

Korku filmlerindeki performanslarıyla hafızalara kazınan, son olarak Yankı dizisinde rol alan usta oyuncunun vefatını menajeri Ayça Irgan, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu.

Korku filmlerindeki performanslarıyla hafızalara kazınan, son olarak Yankı dizisinde rol alan usta oyuncunun vefatını menajeri Ayça Irgan, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu.

Irgan, paylaşımında 'Sevgili Nevin Efe'miz, iyi kalpli, zarif, hayata dokunuşuyla herkesi ısıtan o güzel insan aramızdan ayrıldı.

Hayatın zorluklarına rağmen gülüşünü hiç eksik etmeyen, etrafına sevgi ve umut saçan, güçlü ama bir o kadar naif ruhuyla hepimize örnek olan bir kadındı. Onunla geçirdiğimiz her an şimdi en kıymetli hatıralarımız arasında.

Nevin ablacığım, sen gittin ama bıraktığın güzel izler, sıcaklığın, inceliğin hep bizimle kalacak. Mekânın cennet, ruhun şad olsun. Işığın yolumuzu aydınlatsın.

Sevenlerine, ailesine, dostlarına sabır ve başsağlığı diliyorum... 🌹🕊️

Cenaze bilgileri paylaşılacaktır...' ifadelerini kullandı.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın