Usta Oyuncu Nevin Efe Hayatını Kaybetti
Yeşilçam’ın emektar isimlerinden Nevin Efe, hayatını kaybetti. Uzun süredir KOAH rahatsızlığıyla mücadele eden 78 yaşındaki usta oyuncu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir süredir Taksim İlk Yardım Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavi altında olan Nevin Efe, geçirdiği KOAH atağının ardından bu sabah hayata veda etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Korku filmlerindeki performanslarıyla hafızalara kazınan, son olarak Yankı dizisinde rol alan usta oyuncunun vefatını menajeri Ayça Irgan, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın