Rekor Dinlenen Düetten Tek Kuruş Alamayan Demet Akalın’dan Sefo’ya “Cimri” Çıkışı!
Geçtiğimiz akşam Gökhan Özen’in sahnesine konuk olan Demet Akalın, yaptığı esprili ama bir o kadar da dikkat çeken açıklamayla gündeme oturdu. Akalın, 2025’e damga vuran düet şarkısı Yerinde Dur için “Bu işten hiç para almadım” deyince salondakiler şaşkınlığını gizleyemedi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Genç rapçi Sefo ile Demet Akalın'ın düeti “Yerinde Dur”, yayınlandığı andan itibaren listeleri altüst etmişti.
Sefo ile yaptığı düetin bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediğini söyleyen Demet Akalın, sahnede kahkahalar eşliğinde içini döktü.
