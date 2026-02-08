Rekor Dinlenen Düetten Tek Kuruş Alamayan Demet Akalın’dan Sefo’ya “Cimri” Çıkışı!

Şarkı YouTube’da yüz milyonları aşan izlenmeye ulaşırken, Spotify ve Apple Music’te de milyonlarca kez dinlenerek uluslararası başarı yakalamıştı. Her yaştan dinleyicinin ezbere bildiği şarkı, 2025’in en çok konuşulan hitlerinden biri olmuştu.

Demet Akalın daha önce şarkıyla ilgili olarak, “Sefo bana eski pırlanta günlerimi geri getirdi, ona saygım çok büyük” diyerek genç rapçiye övgüler yağdırmıştı. Sefo da “Demet abla bana güvendi, 2025’e imza attık” sözleriyle mutluluğunu dile getirmişti. Ancak görünen o ki, bu büyük başarının perde arkasında para kısmı biraz muallakta kalmış.