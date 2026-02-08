onedio
Rekor Dinlenen Düetten Tek Kuruş Alamayan Demet Akalın’dan Sefo’ya “Cimri” Çıkışı!

Rekor Dinlenen Düetten Tek Kuruş Alamayan Demet Akalın'dan Sefo'ya "Cimri" Çıkışı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
08.02.2026 - 10:17

Geçtiğimiz akşam Gökhan Özen’in sahnesine konuk olan Demet Akalın, yaptığı esprili ama bir o kadar da dikkat çeken açıklamayla gündeme oturdu. Akalın, 2025’e damga vuran düet şarkısı Yerinde Dur için “Bu işten hiç para almadım” deyince salondakiler şaşkınlığını gizleyemedi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Genç rapçi Sefo ile Demet Akalın'ın düeti “Yerinde Dur”, yayınlandığı andan itibaren listeleri altüst etmişti.

Genç rapçi Sefo ile Demet Akalın'ın düeti "Yerinde Dur", yayınlandığı andan itibaren listeleri altüst etmişti.

Şarkı YouTube’da yüz milyonları aşan izlenmeye ulaşırken, Spotify ve Apple Music’te de milyonlarca kez dinlenerek uluslararası başarı yakalamıştı. Her yaştan dinleyicinin ezbere bildiği şarkı, 2025’in en çok konuşulan hitlerinden biri olmuştu.

Demet Akalın daha önce şarkıyla ilgili olarak, “Sefo bana eski pırlanta günlerimi geri getirdi, ona saygım çok büyük” diyerek genç rapçiye övgüler yağdırmıştı. Sefo da “Demet abla bana güvendi, 2025’e imza attık” sözleriyle mutluluğunu dile getirmişti. Ancak görünen o ki, bu büyük başarının perde arkasında para kısmı biraz muallakta kalmış.

Sefo ile yaptığı düetin bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediğini söyleyen Demet Akalın, sahnede kahkahalar eşliğinde içini döktü.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
