Çocukları Elaysa ve Elyasa’ya Yapılan Çirkin Paylaşımlar Sonrası Emrah’tan Sert Hamle

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.02.2026 - 09:34

Büyük oğlu Tayfun Erdoğan ile yaşadığı sorunlarla zaman zaman gündeme gelen Emrah, bu kez küçük çocukları Elaysa ve Elyasa üzerinden yapılan yorumlara sert çıktı. Ünlü sanatçı, sosyal medyada küçük çocuklarına yönelik yapılan hadsiz paylaşımlara daha fazla sessiz kalmadı ve hukuki süreci başlatacağını duyurdu.

2014-2022 yılları arasında Sibel Kirer ile evli kalan Emrah’ın bu evlilikten Elaysa ve Elyasa adında iki çocuğu bulunuyor.

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden sanatçı, çocuklarıyla ilgili paylaşımlarının altına yapılan olumsuz ve hakaret içeren yorumların bardağı taşırdığını belirtti.

Sosyal medya hesabından oldukça duygusal bir açıklama yapan Emrah, evlatlarının hayatındaki yerini net sözlerle anlattı.

“Dünya bir yana, evlatlarım bir yana” diyen sanatçı, çocuklarının kendisi için her şeyden önce geldiğini vurguladı. Paylaşımında, “Onlar benim hayatımın anlamı, gözümün nuru, kalbimin ta kendisi” ifadelerini kullandı.

Ünlü isim, çocuklarına yönelik yapılan yorumların sınırı aştığını belirterek bu noktada geri adım atmayacağını da açıkça söyledi.

Emrah, “Çocuklarımla ilgili yapılan hadsizce ve terbiyesizce yorumları avukatlarıma ilettim” diyerek yasal sürecin başladığını duyurdu. Sanatçı ayrıca, paylaşımlarının altına yapılan tüm yorumların tek tek inceleneceğini ve gerekli görülen her yorum için hukuki işlem başlatılacağını belirtti.

