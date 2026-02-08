Çocukları Elaysa ve Elyasa’ya Yapılan Çirkin Paylaşımlar Sonrası Emrah’tan Sert Hamle
Büyük oğlu Tayfun Erdoğan ile yaşadığı sorunlarla zaman zaman gündeme gelen Emrah, bu kez küçük çocukları Elaysa ve Elyasa üzerinden yapılan yorumlara sert çıktı. Ünlü sanatçı, sosyal medyada küçük çocuklarına yönelik yapılan hadsiz paylaşımlara daha fazla sessiz kalmadı ve hukuki süreci başlatacağını duyurdu.
2014-2022 yılları arasında Sibel Kirer ile evli kalan Emrah’ın bu evlilikten Elaysa ve Elyasa adında iki çocuğu bulunuyor.
Sosyal medya hesabından oldukça duygusal bir açıklama yapan Emrah, evlatlarının hayatındaki yerini net sözlerle anlattı.
Ünlü isim, çocuklarına yönelik yapılan yorumların sınırı aştığını belirterek bu noktada geri adım atmayacağını da açıkça söyledi.
