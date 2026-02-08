Brezilyalı Oyuncu Jessica May Türkiye’de Brezilyalıları Şaşırtan 5 Şeyi Açıkladı

Yeni Gelin dizisiyle Türkiye’de geniş bir hayran kitlesi edinen, ardından Yalnız Kurt ve Teşkilat gibi yapımlarda da rol alan Brezilyalı oyuncu Jéssica May, bu kez sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videosuyla gündeme geldi. Türkiye’de yaşadığı deneyimleri anlatan May, Brezilyalıların ülkemize geldiklerinde en çok şaşırdığı 5 detayı tek tek sıraladı. Ünlü oyuncunun samimi anlatımı kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.
“Yemekten sonra çay içmeden kalkmak mümkün değil”
“Kahvaltı masasında tabağı koyacak yer kalmıyor”
