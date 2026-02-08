Brezilyalı Oyuncu Jessica May Türkiye’de Brezilyalıları Şaşırtan 5 Şeyi Açıkladı

Türk kahvaltısının çeşitliliğine hayran kalan Jéssica May, “Brezilya’da kahvaltı çok sade. Kahve, küçük bir ekmek, biraz tereyağı ve peynir… Türkiye’de ise masa o kadar dolu oluyor ki bazen tabağını koyacak yer bulamıyorsun” dedi.

“Kolonya her yerde ve bu harika”

Türkiye’deki kolonya alışkanlığını çok sevdiğini söyleyen oyuncu, “Nereye gidersen kolonya var. Çok hijyenik, bir anda mis gibi kokuyorsun. Bence mükemmel bir şey” sözleriyle bu ritüeli övdü.