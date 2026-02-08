onedio
Brezilyalı Oyuncu Jessica May Türkiye’de Brezilyalıları Şaşırtan 5 Şeyi Açıkladı

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.02.2026 - 13:07

Yeni Gelin dizisiyle Türkiye’de geniş bir hayran kitlesi edinen, ardından Yalnız Kurt ve Teşkilat gibi yapımlarda da rol alan Brezilyalı oyuncu Jéssica May, bu kez sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videosuyla gündeme geldi. Türkiye’de yaşadığı deneyimleri anlatan May, Brezilyalıların ülkemize geldiklerinde en çok şaşırdığı 5 detayı tek tek sıraladı. Ünlü oyuncunun samimi anlatımı kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

“Yemekten sonra çay içmeden kalkmak mümkün değil”

Jéssica May, Türkiye’de yemek sonrası çayın adeta bir zorunluluk olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu bu durumu,

“Yemekten sonra çay içmenin yemeğin oturmasına yardımcı olduğunu söylüyorlar ve seni mutlaka ikna ediyorlar. Çay içmeden masadan kalkmak neredeyse imkansız” sözleriyle anlattı.

“Kapının önünde ayakkabılar görünce çok şaşırıyorsun”

Brezilya’da böyle bir alışkanlık olmadığını belirten May,

“Bizde evlerin önünde ayakkabı bırakma kültürü yok. Türkiye’ye gelince kapının önünde dizili ayakkabıları görünce gerçekten şaşırıyorsun” dedi.

“Burada kornalar vitesle aynı anda hazır”

Trafikteki korna kullanımına da değinen oyuncu, “Brezilya’da bu kadar korna duymazsın. Burada insanlar vitesi hazırlamıyor, kornayı hazırlıyor. Işık yanmadan bile basılıyor” ifadelerini kullandı.

“Kahvaltı masasında tabağı koyacak yer kalmıyor”

Türk kahvaltısının çeşitliliğine hayran kalan Jéssica May, “Brezilya’da kahvaltı çok sade. Kahve, küçük bir ekmek, biraz tereyağı ve peynir… Türkiye’de ise masa o kadar dolu oluyor ki bazen tabağını koyacak yer bulamıyorsun” dedi.

“Kolonya her yerde ve bu harika”

Türkiye’deki kolonya alışkanlığını çok sevdiğini söyleyen oyuncu, “Nereye gidersen kolonya var. Çok hijyenik, bir anda mis gibi kokuyorsun. Bence mükemmel bir şey” sözleriyle bu ritüeli övdü.

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
