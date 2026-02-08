Cardi B’nin Önünde Twerk Yaptığı Robot Üzerine Devrildi
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, San Francisco sokaklarında yaşadığı talihsiz ama bir o kadar da komik anlarla gündeme geldi. Hafta sonu şehirde gezerken bir robotla karşılaşan Cardi B, etraftakilere dönüp “Bir kucak dansı yapacağım” diyerek şovuna başladı.
Robotun önünde eğlenceli tavırlarla dans eden, twerk yaparak kalabalığı kahkahaya boğan ünlü rapçi, beklenmedik bir an yaşadı.
İşte o anlar:
