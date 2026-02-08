onedio
Cardi B’nin Önünde Twerk Yaptığı Robot Üzerine Devrildi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.02.2026 - 13:51

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, San Francisco sokaklarında yaşadığı talihsiz ama bir o kadar da komik anlarla gündeme geldi. Hafta sonu şehirde gezerken bir robotla karşılaşan Cardi B, etraftakilere dönüp “Bir kucak dansı yapacağım” diyerek şovuna başladı.

Robotun önünde eğlenceli tavırlarla dans eden, twerk yaparak kalabalığı kahkahaya boğan ünlü rapçi, beklenmedik bir an yaşadı.

Cardi B dans sırasında ellerini robotun üzerine koyup öne doğru eğildiği anda, robot aniden dengesini kaybetti ve ünlü ismin üzerine doğru devrildi.

Yaşananlar karşısında kısa süreli bir çığlık atan Cardi B, çevredeki insanların yardımıyla hızla ayağa kalktı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar:

Gülistan Başköy
