Demet Akalın'ın "Cimri" Çıkışına Sefo'dan Videolu Yanıt
Demet Akalın ve Sefo, 2025 yılına 'Yerinde Dur' şarkısıyla damga vurdu. Fakat Demet Akalın'ın konuk olduğu Gökhan Özen'in sahnesinde yaptığı açıklama herkesi şoke etti. Akalın, “Bu işten hiç para almadım” deyince Sefo'dan da videolu yanıt gecikmedi.
Demet Akalın'ın Sefo'ya "cimri" çıkışı herkesi şoke etti.
Sefo, Instagram'dan paylaştığı hikayede "Demet abla hala para diyor. Ben anlamadım. Abla böyle anlaştık ya. Ohoo!" ifadelerini kullandı.
