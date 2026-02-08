onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Demet Akalın'ın "Cimri" Çıkışına Sefo'dan Videolu Yanıt

Demet Akalın'ın "Cimri" Çıkışına Sefo'dan Videolu Yanıt

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.02.2026 - 19:03

Demet Akalın ve Sefo, 2025 yılına 'Yerinde Dur' şarkısıyla damga vurdu. Fakat Demet Akalın'ın konuk olduğu Gökhan Özen'in sahnesinde yaptığı açıklama herkesi şoke etti. Akalın, “Bu işten hiç para almadım” deyince Sefo'dan da videolu yanıt gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Demet Akalın'ın Sefo'ya "cimri" çıkışı herkesi şoke etti.

Demet Akalın'ın Sefo'ya "cimri" çıkışı herkesi şoke etti.

Geçtiğimiz Haziran ayında çıkan 'Yerinde Dur' yaz aylarına damgasını vurdu. Radyolardan, cafelerden, videolardan eksik olmayan 'Yerinde Dur' YouTube’da yüz milyonları aşan izlenmeye ulaşmayı başardı. Demet Akalın ve Sefo işbirliğiyle çıkan hit şarkı, Spotify ve Apple Music’te de uluslararası başarı yakaladı. 

Akalın, daha önce yaptığı açıklamalarda Sefo'ya teşekkür etmiş ve 'eski pırlanta günlerini' geri getirdiğini belirtmişti. Haliyle Akalın'ın son çıkışı herkesi şoke etti.

Gökhan Özen'in sahnesine konuk olan Demet Akalın, Sefo'dan parasını alamadığını iddia etti ve “Bir de paramızı alabilseydik Sefo’dan…Çok cimri! Ben ne bileyim bu kadar patlayacağını.' dedi.

Detaylara burdan ulaşabilirsiniz;

Sefo, Instagram'dan paylaştığı hikayede "Demet abla hala para diyor. Ben anlamadım. Abla böyle anlaştık ya. Ohoo!" ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
maestro__

Demet ablayla aralarına kara kedi mi girmiş 😀💵