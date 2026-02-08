Demet Akalın'ın "Cimri" Çıkışına Sefo'dan Videolu Yanıt

Geçtiğimiz Haziran ayında çıkan 'Yerinde Dur' yaz aylarına damgasını vurdu. Radyolardan, cafelerden, videolardan eksik olmayan 'Yerinde Dur' YouTube’da yüz milyonları aşan izlenmeye ulaşmayı başardı. Demet Akalın ve Sefo işbirliğiyle çıkan hit şarkı, Spotify ve Apple Music’te de uluslararası başarı yakaladı.

Akalın, daha önce yaptığı açıklamalarda Sefo'ya teşekkür etmiş ve 'eski pırlanta günlerini' geri getirdiğini belirtmişti. Haliyle Akalın'ın son çıkışı herkesi şoke etti.

Gökhan Özen'in sahnesine konuk olan Demet Akalın, Sefo'dan parasını alamadığını iddia etti ve “Bir de paramızı alabilseydik Sefo’dan…Çok cimri! Ben ne bileyim bu kadar patlayacağını.' dedi.