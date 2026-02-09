Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora'yla Aşk Tatilinin Ardından Kız İsteme Töreninde Görüntülendi
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Çağatay Ulusoy, bu kez dizi ya da film setinden değil, oldukça özel bir davetten paylaşılan görüntülerle gündeme geldi. Ünlü oyuncu, yakın arkadaşı Mali Şimşek ile Berfin Yaren Bilgin’in isteme törenine katıldı. O geceden paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Ekranlara Eşref Rüya dizisiyle damga vuran Ulusoy, canlandırdığı Eşref Tek karakteriyle kariyerinde adeta yeni bir sayfa açmış durumda.
Çağatay Ulusoy’un, Aslıhan Malbora ile yaşadığı ilişki de hayranlarının yakın takibinde.
İşte tam da bu aşk ve yoğun iş temposu arasında ünlü oyuncu, yakın dostunu bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.
