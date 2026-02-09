onedio
Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora'yla Aşk Tatilinin Ardından Kız İsteme Töreninde Görüntülendi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.02.2026 - 09:45

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Çağatay Ulusoy, bu kez dizi ya da film setinden değil, oldukça özel bir davetten paylaşılan görüntülerle gündeme geldi. Ünlü oyuncu, yakın arkadaşı Mali Şimşek ile Berfin Yaren Bilgin’in isteme törenine katıldı. O geceden paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Buyrun birlikte bakalım...

Ekranlara Eşref Rüya dizisiyle damga vuran Ulusoy, canlandırdığı Eşref Tek karakteriyle kariyerinde adeta yeni bir sayfa açmış durumda.

Daha önce Muhafız, Gaddar, Kübra ve Terzi gibi projelerdeki performanslarıyla zaten zirvede olan oyuncu, son dönemde hem işiyle hem de özel hayatıyla konuşuluyor.

Özel hayat demişken…

Çağatay Ulusoy’un, Aslıhan Malbora ile yaşadığı ilişki de hayranlarının yakın takibinde.

Kübra dizisinin setinde başlayan tanışıklıklarını aşka dönüştüren çift, uzun süre gözlerden uzak kalmayı tercih etse de son aylarda verdikleri küçük sinyaller “Bu iş ciddi” yorumlarını beraberinde getirmişti. Son olarak Bulgaristan tatilinden sızan kareler derken, Ulusoy’u ilk kez bu kadar rahat ve mutlu görmek mümkün oldu.

Kaçıranlar için:

İşte tam da bu aşk ve yoğun iş temposu arasında ünlü oyuncu, yakın dostunu bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

