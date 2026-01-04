onedio
"Bunlar Evlenir": Körkütük Aşık Çağatay Ulusoy'dan Aslıhan Malbora'yla Huzur Pozu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.01.2026 - 16:56

Bir süredir deli dolu bir aşk yaşayan ve hepimizi de şaşırtan Çağatay Ulusoy'un Aslıhan Malbora'yla sıcacık bir masadan huzur pozu sosyal medyada hızla yayıldı!

Buyurun, X'i alarma geçiren poza kimler ne demiş beraber görelim!

Eşref Rüya'yla ana akıma müthiş bir dönüş yapan Çağatay Ulusoy, yine ve yeniden son zamanların en popüler isimlerinden biri.

Eşref Rüya'daki rolüyle parlayan ve milyonları kendine hayran bırakan Çağatay Ulusoy, daha hayatımıza ilk girdiği zamanlarda kalp çalanlardan!

Medcezir'le ayrı, Terzi'yle ayrı, Adını Feriha Koydum, İçerde, Gaddar, Muhafız'la ayrı konuştuğumuz Çağatay Ulusoy, şimdilerde Eşref Rüya'daki partneri Demet Özdemir'le ortalığı yangın yerine çeviriyor. E haliyle büyük bir kesim tarafından da Demet Özdemir'le yakıştırılıyor!

Fakat maşallah deyin! Birkaç gün sonra 1 sene olacak ya da oldu bile; Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora'yla deli dolu bir aşk yaşıyor!

2024 yılında Kübra dizisinin çekimlerinde tanışan ikilinin aşk dedikodusu çıktığında hepimiz bir şoke olmuştuk, belki hatırlarsınız. Özel hayatını asla paylaşmayan ve tamamen gözden uzak yaşamayı tercih eden Çağatay Ulusoy, zincirlerini Aslıhan Malbora'yla kırdığında şokumuz iki katına çıkmıştı. 

Son birkaç ay içerisinde Aslıhan Malbora'nın oyununu izlemeye giden, doğum gününde gönderi paylaşan, beraber görüntülendiğinde de kaçmayan Çağatay Ulusoy'u ilk kez bu kadar aşık görüyoruz!

Aslıhan bir şekilde Çağatay'ın sınırlarını zorlayabildiyse de çiftimizi yine de pek sık görmüyoruz.

Fakat bu sefer tatilden bir fotoğrafları var! Ve bu da Çağatay için bir ilk... 

Geçtiğimiz saatlerde Bulgaristan tatilinden, sıcacık bir masadan fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılan Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora yine günün konusu oldu. 

İkilinin samimiyeti ve aşk dolu halleri bazı X kullanıcılarına fenalık geçirtirken bazılarına da 'Yakındır, bunlar evlenir' dedirtti.

