"Bunlar Evlenir": Körkütük Aşık Çağatay Ulusoy'dan Aslıhan Malbora'yla Huzur Pozu!

Fakat bu sefer tatilden bir fotoğrafları var! Ve bu da Çağatay için bir ilk...

Geçtiğimiz saatlerde Bulgaristan tatilinden, sıcacık bir masadan fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılan Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora yine günün konusu oldu.

İkilinin samimiyeti ve aşk dolu halleri bazı X kullanıcılarına fenalık geçirtirken bazılarına da 'Yakındır, bunlar evlenir' dedirtti.