"Bunlar Evlenir": Körkütük Aşık Çağatay Ulusoy'dan Aslıhan Malbora'yla Huzur Pozu!
Bir süredir deli dolu bir aşk yaşayan ve hepimizi de şaşırtan Çağatay Ulusoy'un Aslıhan Malbora'yla sıcacık bir masadan huzur pozu sosyal medyada hızla yayıldı!
Buyurun, X'i alarma geçiren poza kimler ne demiş beraber görelim!
Eşref Rüya'yla ana akıma müthiş bir dönüş yapan Çağatay Ulusoy, yine ve yeniden son zamanların en popüler isimlerinden biri.
Fakat maşallah deyin! Birkaç gün sonra 1 sene olacak ya da oldu bile; Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora'yla deli dolu bir aşk yaşıyor!
Aslıhan bir şekilde Çağatay'ın sınırlarını zorlayabildiyse de çiftimizi yine de pek sık görmüyoruz.
Sevgili olunası bir karakter, tip sadece değil tarz ve kişiliği 10 /10