Kürklerinin Satıldığı İddiaları Sonrası Fatih Ürek’in Ablaları İlk Kez Konuştu
Sanatçı Fatih Ürek’in vefatının ardından ortaya atılan ağır iddialar magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. “Evleri talan edildi, kürkleri satıldı” söylentileri sosyal medyada hızla yayılırken, aile hakkında sert suçlamalar yapıldı. Günlerdir sessizliğini koruyan Ürek’in ablaları Selvi Ürek ve Nurgül Fırat, iddialara ilk kez yanıt verdi. Ablalar, tüm suçlamaların iftira olduğunu savunurken yaşananları detaylarıyla anlattı. Ayrıca Fatih Ürek’in yıllar önce aile mezarlığı aldığı bilgisi de ilk kez bu açıklamalarla ortaya çıktı.
İşte detaylar...
Kaynak: Gece Muhabiri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üç ayı aşkın süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Fatih Ürek, 30 Ocak akşamı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gündemi sarsan bu sözlerin ardından Fatih Ürek’in ablaları Selvi Ürek ve Nurgül Fırat, Gece Muhabiri Samet Aday’a konuşarak sessizliği bozdu.
Ailenin bir diğer açıklaması ise dikkat çekici bir detayı gün yüzüne çıkardı.
Buradan izleyebilirsiniz:
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın