article/comments
article/share
Kürklerinin Satıldığı İddiaları Sonrası Fatih Ürek’in Ablaları İlk Kez Konuştu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.02.2026 - 12:24

Sanatçı Fatih Ürek’in vefatının ardından ortaya atılan ağır iddialar magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. “Evleri talan edildi, kürkleri satıldı” söylentileri sosyal medyada hızla yayılırken, aile hakkında sert suçlamalar yapıldı. Günlerdir sessizliğini koruyan Ürek’in ablaları Selvi Ürek ve Nurgül Fırat, iddialara ilk kez yanıt verdi. Ablalar, tüm suçlamaların iftira olduğunu savunurken yaşananları detaylarıyla anlattı. Ayrıca Fatih Ürek’in yıllar önce aile mezarlığı aldığı bilgisi de ilk kez bu açıklamalarla ortaya çıktı.

İşte detaylar...

Kaynak: Gece Muhabiri

Üç ayı aşkın süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Fatih Ürek, 30 Ocak akşamı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Sanatçının vefatının ardından başlayan yas süreci, kısa sürede yerini çarpıcı iddialara bıraktı. Ürek’in hastanede olduğu dönemde evlerinin talan edildiği, değerli eşyalarının ve kürklerinin satılmaya çalışıldığı öne sürüldü.

Söz konusu iddialar, sunucu Nur Tuğba Namlı’nın canlı yayında yaptığı açıklamalarla daha da alevlendi. Namlı, yayında Fatih Ürek’in ablalarına seslenerek İstanbul ve Bodrum’daki evlerin vefat gerçekleşmeden önce boşaltıldığını, kürklerin İzmir’deki bir kürk evine götürüldüğünü ve sanatçının taktığı bilekliklerin aile bireylerinde olduğu yönünde çok sert ifadeler kullandı. “Çok net bir kaynaktan duydum” diyen Namlı, iddialarını defalarca yineledi.

Gündemi sarsan bu sözlerin ardından Fatih Ürek’in ablaları Selvi Ürek ve Nurgül Fırat, Gece Muhabiri Samet Aday’a konuşarak sessizliği bozdu.

Selvi Ürek, ortaya atılan tüm iddiaları kesin bir dille reddetti. 'Yalan, bütün bu söylenenler hepsi yalan, hepsi iftira. Hiçbir şekilde hiçbir şeyine dokunmadık. Sadece bir evini taşıdık. Kirada oturuyordu. Ataşehir'deki evine mahkemenin belirlediği taşıyıcılarla gidildi. Her şey avukatın ve mahkemenin belirlediği avukatla birlikte sayıldı. Bir yediemine ve vasisine bırakıldı. Orada hâlâ.' dedi. 

Kürklerle ilgili iddialar için ise “Biz kürk satmışız. Biz kürkleri bile bilmiyoruz. Kürkleri doğru ama evinde. Gerçekten üzülüyoruz, lütfen bizi rahat bırakın. Biz ona dua etmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ailenin bir diğer açıklaması ise dikkat çekici bir detayı gün yüzüne çıkardı.

Nurgül Fırat, Fatih Ürek’in 2015 yılında ailesi için bir aile mezarlığı satın aldığını açıkladı. Annesi ve ablaları için böyle bir hazırlık yaptığını söyleyen Fırat, “Bugün Fatih aile mezarlığında yatıyor. Bunu yapan bir insan için söylenenleri vicdanlara bırakıyorum” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

