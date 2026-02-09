Kürklerinin Satıldığı İddiaları Sonrası Fatih Ürek’in Ablaları İlk Kez Konuştu

Selvi Ürek, ortaya atılan tüm iddiaları kesin bir dille reddetti. 'Yalan, bütün bu söylenenler hepsi yalan, hepsi iftira. Hiçbir şekilde hiçbir şeyine dokunmadık. Sadece bir evini taşıdık. Kirada oturuyordu. Ataşehir'deki evine mahkemenin belirlediği taşıyıcılarla gidildi. Her şey avukatın ve mahkemenin belirlediği avukatla birlikte sayıldı. Bir yediemine ve vasisine bırakıldı. Orada hâlâ.' dedi.

Kürklerle ilgili iddialar için ise “Biz kürk satmışız. Biz kürkleri bile bilmiyoruz. Kürkleri doğru ama evinde. Gerçekten üzülüyoruz, lütfen bizi rahat bırakın. Biz ona dua etmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.