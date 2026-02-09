Diyabetle Mücadele Eden Şarkıcı Ömer Danış Yoğun Bakıma Kaldırıldı
90’lı yıllara damga vuran şarkılarıyla hafızalara kazınan Ömer Danış’tan sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Uzun süredir diyabet tedavisi gördüğü bilinen sanatçının sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
57 yaşındaki şarkıcının yoğun bakıma alınmasının ardından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar kısa sürede gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Korkutan gelişmenin ardından saatler içinde ikinci bir haber geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın