Diyabetle Mücadele Eden Şarkıcı Ömer Danış Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Gülistan Başköy
09.02.2026 - 11:28

90’lı yıllara damga vuran şarkılarıyla hafızalara kazınan Ömer Danış’tan sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Uzun süredir diyabet tedavisi gördüğü bilinen sanatçının sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

İşte detaylar...

57 yaşındaki şarkıcının yoğun bakıma alınmasının ardından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar kısa sürede gündem oldu.

Danış’ın Instagram hesabından yapılan ilk açıklamada, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, acil olarak 0 Rh (-) kan ihtiyacı olduğu duyuruldu. Bu çağrı sonrası çok sayıda hayranı ve gönüllü hastaneye koştu.

Korkutan gelişmenin ardından saatler içinde ikinci bir haber geldi.

Sanatçının yakınları tarafından yapılan yeni açıklamada, verilen destekler sayesinde kan değerlerinin toparlanmaya başladığı ve tedavisinin olumlu yönde ilerlediği belirtildi. Paylaşımda, “Kıymetli dostlar, arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Ömer Bey'in kanı toparladı, değerleri yükselmeye başladı. Tedavisi devam ediyor, doktorlarımız yakından takip ediyor. Şu an için kan ihtiyacı kalmamıştır. İhtiyaç olması halinde tekrar paylaşım yapacağız. Kan vermek için gelip çeşitli sebeplerle veremeyen ama desteğini, iyi niyetini ve dualarını esirgemeyen herkese ayrıca teşekkür ederim. İlginiz bizim için çok kıymetli sağ olun var olun” ifadelerine yer verildi.

