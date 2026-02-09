onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gülşen’in 10 Yıl Sonra Yaptığı Soyadı Güncellemesi Sosyal Medyada Dillere Düştü

Gülşen’in 10 Yıl Sonra Yaptığı Soyadı Güncellemesi Sosyal Medyada Dillere Düştü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.02.2026 - 13:27

Ünlü şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabında yaptığı küçük bir değişiklikle magazin gündeminin ortasına oturdu. Yıllardır Instagram’da yalnızca kendi adını kullanan Gülşen, 10 yıllık eşi Ozan Çolakoğlu’nun soyadını ilk kez profiline ekledi. Profil isminin “Gülşen Çolakoğlu” olarak güncellenmesiyle birlikte sosyal medyada espri konusu oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1996’da yayımladığı 'Be Adam' albümüyle müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Gülşen, kariyeri boyunca hit şarkıları, iddialı sahne tarzı ve açıklamalarıyla her zaman konuşulan bir isim oldu.

1996’da yayımladığı 'Be Adam' albümüyle müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Gülşen, kariyeri boyunca hit şarkıları, iddialı sahne tarzı ve açıklamalarıyla her zaman konuşulan bir isim oldu.

Özel hayatını ise genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden sanatçı, 2016 yılında Ozan Çolakoğlu ile evlenmiş, 2017’de de oğulları Azur Benan’ı kucağına almıştı. Buna rağmen Gülşen, bugüne kadar dijital platformlarda evlilik soyadını kullanmamayı tercih etmişti.

Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar…

Ünlü şarkıcının Instagram profilinde yaptığı bu sessiz ama dikkat çeken hamle, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Ünlü şarkıcının Instagram profilinde yaptığı bu sessiz ama dikkat çeken hamle, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Kimi hayranları “Nihayet” yorumları yaparken, kimi kullanıcılar da bu değişikliği tiye aldı. Özellikle goygoycular 10 yıl sonra gelen bu hamleyi dillerine dolamadan duramadı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın