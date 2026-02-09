Gülşen’in 10 Yıl Sonra Yaptığı Soyadı Güncellemesi Sosyal Medyada Dillere Düştü
Ünlü şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabında yaptığı küçük bir değişiklikle magazin gündeminin ortasına oturdu. Yıllardır Instagram’da yalnızca kendi adını kullanan Gülşen, 10 yıllık eşi Ozan Çolakoğlu’nun soyadını ilk kez profiline ekledi. Profil isminin “Gülşen Çolakoğlu” olarak güncellenmesiyle birlikte sosyal medyada espri konusu oldu.
1996’da yayımladığı 'Be Adam' albümüyle müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Gülşen, kariyeri boyunca hit şarkıları, iddialı sahne tarzı ve açıklamalarıyla her zaman konuşulan bir isim oldu.
Ünlü şarkıcının Instagram profilinde yaptığı bu sessiz ama dikkat çeken hamle, takipçilerinin gözünden kaçmadı.
