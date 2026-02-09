onedio
Rapçi Uzi'den Kendisi Hakkında "Şeytana Tapıyorlar" İddiasında Bulunan Kişiye Olay Yanıt!

Rapçi Uzi'den Kendisi Hakkında “Şeytana Tapıyorlar” İddiasında Bulunan Kişiye Olay Yanıt!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.02.2026 - 15:16

Spotify listelerini alt üst eden hitleri, YouTube’da milyonları aşan izlenmeleri ve dobra çıkışlarıyla rap dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Uzi, bu kez müziğiyle değil verdiği tek cümlelik yanıtla gündeme oturdu.

Gerçek adı Utku Cihan Yalçınkaya olan Uzi, son yıllarda "Makina", "KRVN", "Kan" gibi parçalarla adını zirveye yazdırırken, tarzı ve sahne duruşuyla da sık sık sosyal medyada tartışma konusu oluyor.

Gerçek adı Utku Cihan Yalçınkaya olan Uzi, son yıllarda “Makina”, “KRVN”, “Kan” gibi parçalarla adını zirveye yazdırırken, tarzı ve sahne duruşuyla da sık sık sosyal medyada tartışma konusu oluyor.

Kimi hayran olurken, kimi de alışılmışın dışındaki imajı üzerinden yorum yapmayı ihmal etmiyor.

Son olarak sosyal medyada bir kullanıcının Uzi hakkında ortaya attığı “Şeytana tapıyorlar” iddiası, rapçiyi kızdırdı.

Sessiz kalmayan Uzi, yoruma verdiği yanıtla gündem oldu.

Sessiz kalmayan Uzi, yoruma verdiği yanıtla gündem oldu.

Ünlü rapçi, iddiaya tek cümleyle cevap verdi:

“Lan ben Malatyalıyım a”*

Uzi’nin bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

