TRT'den Reyting Hamlesi: Gönül Dağı Dizisine Sürpriz Oyuncu Geliyor
TRT 1 ekranlarının uzun soluklu dizisi Gönül Dağı'nın kadrosunda değişiklikler yaşanıyor. 6. sezonuyla ekrana gelen Gönül Dağı'nın düşen reytingleri için jet bir hamle geldi. Gönül Dağı'nın kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
TRT 1 ekranlarında 6. sezonuyla ekrana gelen Gönül Dağı dizisinde flaş gelişme yaşanıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Hülya Şen, Gönül Dağı'nın kadrosuna dahil oldu.
