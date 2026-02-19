onedio
TRT'den Reyting Hamlesi: Gönül Dağı Dizisine Sürpriz Oyuncu Geliyor

TRT'den Reyting Hamlesi: Gönül Dağı Dizisine Sürpriz Oyuncu Geliyor

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.02.2026 - 08:47

TRT 1 ekranlarının uzun soluklu dizisi Gönül Dağı'nın kadrosunda değişiklikler yaşanıyor. 6. sezonuyla ekrana gelen Gönül Dağı'nın düşen reytingleri için jet bir hamle geldi. Gönül Dağı'nın kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

TRT 1 ekranlarında 6. sezonuyla ekrana gelen Gönül Dağı dizisinde flaş gelişme yaşanıyor.

TRT 1 ekranlarında 6. sezonuyla ekrana gelen Gönül Dağı dizisinde flaş gelişme yaşanıyor.

200 bölüm barajını geçen Gönül Dağı, Arka Sokaklar'ın ardından şu an yayınlanan en uzun soluklu işlerden biri. 6. sezonuyla ekrana gelen dizi eski reyting başarısını devam ettiremezken sevilen dizi Güller ve Günahlar'ın gerisinde kalıyor. Dizi ekibinden ise reyting artıracak bir hamle geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Hülya Şen, Gönül Dağı'nın kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Hülya Şen, Gönül Dağı'nın kadrosuna dahil oldu.

Altuntaş'ın haberine göre Hülya Şen dizinin 209. bölümünde kadroya girip Tekin karakterinin eşi Esra'nın annesi rolüyle karşımıza çıkacak.

