Kızılcık Şerbeti'ne Konuk Olan Saba Tümer Bölümü İzleyince Yaşadığı Şoku Anlattı

Kızılcık Şerbeti
18.02.2026 - 15:04

Sunucu Saba Tümer, Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu. 4. sezonuyla ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın konuğu olarak karşımıza çıkan Saba Tümer, Adem Metan'ın programında sette yaşadığı deneyimi anlatıp kötü ışık kurbanı olduğunu itiraf etti.

KAYNAK: Adem Metan

Saba Tümer geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu.

Show TV'nin 4 sezondur devam eden fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne bugüne kadar pek çok isim konuk oldu. Son konuk olan isim ise Saba Tümer'di. Saba Tümer dizide Evrim Alasya'nın canlandırdığı Kıvılcım karakterinin programına konuk olarak karşımıza çıktı. Adem Metan'ın programında Kızılcık Şerbeti'ndeki konuk oyunculuğu hakkında konuşan Saba Tümer, dizide kötü ışığa maruz kaldığını açıklayarak tanıtımda kendini tanıyamadığını itiraf etti.

İşte Saba Tümer'in Kızılcık Şerbeti itirafı:

