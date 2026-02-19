onedio
Çok Değişmiş! Survivor Büşra'nın 2019 Sezonundaki Halini Görmelisiniz

Çok Değişmiş! Survivor Büşra'nın 2019 Sezonundaki Halini Görmelisiniz

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.02.2026 - 10:28

Survivor 2026'ya All Star kadrosuyla dahil olan Büşra Yalçın'ı 2019 sezonunda izlemiştik. Büşra Yalçın'ın 2019 sezonundaki hali sosyal medyada gündem olurken yarışmacının yıllar içindeki değişimi epey şaşırttı.

Survivor 2026'nın sevilen isimlerinden Büşra Yalçın'ı 2019 sezonundan hatırlıyoruz.

Survivor 2026'nın sevilen isimlerinden Büşra Yalçın'ı 2019 sezonundan hatırlıyoruz.

Survivor 2026'ya All Star kadrosundan dahil olan Büşra Yalçın, Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da yarışmış ve epey başarılı bir performans sergilemişti. 2026 sezonunun konuşulan isimlerinden olan Büşra'nın 2019 sezonundaki hali sosyal medyada gündem oldu.

Survivor Büşra Yalçın'ın 2019 ve 2026 sezonlarındaki hali sosyal medyanın gündeminde.

Survivor Büşra Yalçın'ın 2019 ve 2026 sezonlarındaki hali sosyal medyanın gündeminde.

7 yılda görüntüsü epey değişen Büşra Yalçın'ın geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri olduğuna dair yorumlar aldı başını yürüdü. Yarışmacının 2019 sezonundan görüntülerini sizler için derledik.

