Çok Değişmiş! Survivor Büşra'nın 2019 Sezonundaki Halini Görmelisiniz
Survivor 2026'ya All Star kadrosuyla dahil olan Büşra Yalçın'ı 2019 sezonunda izlemiştik. Büşra Yalçın'ın 2019 sezonundaki hali sosyal medyada gündem olurken yarışmacının yıllar içindeki değişimi epey şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor 2026'nın sevilen isimlerinden Büşra Yalçın'ı 2019 sezonundan hatırlıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor Büşra Yalçın'ın 2019 ve 2026 sezonlarındaki hali sosyal medyanın gündeminde.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın