Sakatlanabilir! Survivor'da Nagihan Oyun Esnasında Fena Düştü

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.02.2026 - 11:11

Survivor 2026'da olaylar bitmek bilmezken All Star kadrosuyla yarışmaya dahil olan Nagihan korkutan bir kaza geçirdi. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında oyun esnasında platformdan düşen Nagihan acı içinde kıvranmaya başladı. Nagihan'ın sakatlanıp sakatlanmadığı ise henüz bilinmiyor.

Survivor'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Nagihan'ın geçirdiği kaza herkesi şoke etti.

Survivor 2026 kaoslarıyla diğer sezonları aratmıyor. Özellikle All Star yarışmacılarının gelişiyle beraber kavgalar had safhaya ulaşıp kural ihlalleri başladı. Seren Ay'la yaşadığı tartışmanın ardından kırmızı mavi takıma giden Nagihan gündemden düşmezken Survivor'ın popüler yarışmacısı bu defa geçirdiği kazayla gündem oldu.

Survivor Nagihan yeni bölüm fragmanında oyun esnasındaki düşüşüyle yürekleri ağza getirdi. Platformdan düşer düşmez acı içinde kıvranan Nagihan'ın sakatlık geçirip geçirmediğini ise yeni bölümde öğreneceğiz.

Nagihan'ın Survivor'da geçirdiği kazayı buradan izleyebilirsiniz:

