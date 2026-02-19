NOW Dizisi Liderliği Sürdürüyor: 18 Şubat Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı
18 Şubat Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Eşref Rüya, Yeraltı Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 18 Şubat Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. NOW'ın yeni dizisi Yeraltı, reytinglerde zirvede yer almaya devam etti. NOW dizisi reyting oranını artırarak zirvedeki yerini sağlamlaştırırken Eşref Rüya en çok izlenen 2. dizi oldu.
İşte, 18 Şubat Çarşamba Reyting Sonuçları...
18 Şubat Çarşamba TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:
