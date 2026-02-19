onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
NOW Dizisi Liderliği Sürdürüyor: 18 Şubat Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

NOW Dizisi Liderliği Sürdürüyor: 18 Şubat Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Kuruluş Osman Reyting Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.02.2026 - 13:21

18 Şubat Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Yeraltı Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 18 Şubat Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. NOW'ın yeni dizisi Yeraltı, reytinglerde zirvede yer almaya devam etti. NOW dizisi reyting oranını artırarak zirvedeki yerini sağlamlaştırırken Eşref Rüya en çok izlenen 2. dizi oldu.

İşte, 18 Şubat Çarşamba Reyting Sonuçları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

18 Şubat Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

18 Şubat Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Sahipsizler, Yeraltı ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 18 Şubat Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. NOW'ın yeni dizisi Yeraltı, reytinglerdeki yükselişine devam etti. Geçtiğimiz haftanın ardından bir kez daha gün birincisi olan Yeraltı üç kategoride de lider oldu. Eşref Rüya 2. sırada yer alırken final kararı alınan Sahipsizler'in reytinglerinde yükseliş oldu ve dizi TOTAL grubunda 3. sırada yer aldı.

18 Şubat Çarşamba TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

18 Şubat Çarşamba TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

Yeraltı

TOTAL: 7,36 (1)

AB: 7,52 (1)

ABC1: 8.27 (1)

Eşref Rüya

TOTAL: 7,10 (2)

AB: 6,35 (2)

ABC1: 8,04 (2)

Kuruluş Orhan

TOTAL: 3,57 (10)

AB: 2,45 (8)

ABC1: 3,32 (9)

Sahipsizler

TOTAL: 5,23 (3)

AB: 1,98 (12)

ABC1: 3,80 (7)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın