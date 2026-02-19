onedio
Selin Şekerci, Ben Leman'ın Disney'de Yayınlanacağı İddiasına Yanıt Verdi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.02.2026

NOW ekranlarında yayınlanan Ben Leman, düşük reyting sonuçları nedeniyle erken final yapan diziler arasında yer almıştı. Ben Leman'ın finalinin ardından Disney Plus'ta yayınlanması için iddialar ortaya atılırken dizinin başrollerinden Selin Şekerci, söz konusu iddia hakkında heyecanlandıran bir açıklamada bulundu.

Erken final yapan Ben Leman'ın yeniden çekileceğine dair iddialar kafa karıştırmaya devam ediyor.

Erken final yapan Ben Leman'ın yeniden çekileceğine dair iddialar kafa karıştırmaya devam ediyor.

NOW'da yayınlanan ve sadık izleyici kitlesi oluşturan Ben Leman, reytinglerde rakip dizilerin gerisine düşünce finalden kaçamadı. Ben Leman'ın finalinin ardından sosyal medyada dizinin Disney Plus'a geçeceğine dair türlü iddialar ortaya atılırken hem oyuncular hem dizi ekibinden bu yönde paylaşımlar gelmişti. Söz konusu gelişmelerin ardından haftalar geçmesine rağmen hala bu konuda bir açıklama gelmezken dizinin başrollerinden Selin Şekerci bu konuda ilk kez konuştu.

Selin Şekerci, Ben Leman'ın yeniden çekileceği iddiasına “Biz de bilmiyoruz bitip bitmediğini. Haber bekliyoruz.” dedi.

Selin Şekerci'nin Ben Leman açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

