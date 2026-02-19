Selin Şekerci, Ben Leman'ın Disney'de Yayınlanacağı İddiasına Yanıt Verdi
NOW ekranlarında yayınlanan Ben Leman, düşük reyting sonuçları nedeniyle erken final yapan diziler arasında yer almıştı. Ben Leman'ın finalinin ardından Disney Plus'ta yayınlanması için iddialar ortaya atılırken dizinin başrollerinden Selin Şekerci, söz konusu iddia hakkında heyecanlandıran bir açıklamada bulundu.
Erken final yapan Ben Leman'ın yeniden çekileceğine dair iddialar kafa karıştırmaya devam ediyor.
Selin Şekerci'nin Ben Leman açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
